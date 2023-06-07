Ямальский ФСИН сможет наблюдать за округом через камеры

Уголовно-исполнительную инспекцию Ямала подключат к единой системе видеонаблюдения

08 июня 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Подключение к единой системе видеонаблюдения упростит надзор и сделает розыск эффективнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО обсудили возможность подключения уголовно-исполнительной инспекции окружного управления ФСИН к единой системе видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Вопрос подключения учреждения к единой системе видеонаблюдения региона обсудили на рабочей встрече с департаментом информационных технологий и связи государственным казенным учреждением „Ресурсы Ямала“. Подключение к единой системе видеонаблюдения округа позволит организовать более эффективный контроль и надзор за подучетными лицами», — говорится в сообщении. По словам врио начальника ведомства Руслана Мусагитова, решение вопроса о подключении к единой системе видеонаблюдения позволит также обеспечить качественное проведение первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения скрывающихся от контроля лиц. Сроки проведения подключения пока не называются.

В ЯНАО обсудили возможность подключения уголовно-исполнительной инспекции окружного управления ФСИН к единой системе видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Вопрос подключения учреждения к единой системе видеонаблюдения региона обсудили на рабочей встрече с департаментом информационных технологий и связи государственным казенным учреждением „Ресурсы Ямала“. Подключение к единой системе видеонаблюдения округа позволит организовать более эффективный контроль и надзор за подучетными лицами», — говорится в сообщении. По словам врио начальника ведомства Руслана Мусагитова, решение вопроса о подключении к единой системе видеонаблюдения позволит также обеспечить качественное проведение первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения скрывающихся от контроля лиц. Сроки проведения подключения пока не называются.