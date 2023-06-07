07 июня 2023
06 июня 2023

Ямальский ФСИН сможет наблюдать за округом через камеры

Уголовно-исполнительную инспекцию Ямала подключат к единой системе видеонаблюдения
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
Подключение к единой системе видеонаблюдения упростит надзор и сделает розыск эффективнее Фото:

В ЯНАО обсудили возможность подключения уголовно-исполнительной инспекции окружного управления ФСИН к единой системе видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Вопрос подключения учреждения к единой системе видеонаблюдения региона обсудили на рабочей встрече с департаментом информационных технологий и связи государственным казенным учреждением „Ресурсы Ямала“. Подключение к единой системе видеонаблюдения округа позволит организовать более эффективный контроль и надзор за подучетными лицами», — говорится в сообщении.

По словам врио начальника ведомства Руслана Мусагитова, решение вопроса о подключении к единой системе видеонаблюдения позволит также обеспечить качественное проведение первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения скрывающихся от контроля лиц. Сроки проведения подключения пока не называются.

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В ЯНАО обсудили возможность подключения уголовно-исполнительной инспекции окружного управления ФСИН к единой системе видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Вопрос подключения учреждения к единой системе видеонаблюдения региона обсудили на рабочей встрече с департаментом информационных технологий и связи государственным казенным учреждением „Ресурсы Ямала“. Подключение к единой системе видеонаблюдения округа позволит организовать более эффективный контроль и надзор за подучетными лицами», — говорится в сообщении. По словам врио начальника ведомства Руслана Мусагитова, решение вопроса о подключении к единой системе видеонаблюдения позволит также обеспечить качественное проведение первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения скрывающихся от контроля лиц. Сроки проведения подключения пока не называются.
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