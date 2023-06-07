07 июня 2023

Курганский пенсионер поймал сотни карасей в озере на «фитили». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, рыбалка, речная рыба, рыбак на лодке
Пенсионер незаконно поймал 170 карасей Фото:

Пенсионера из Макушинского округа (Курганская область) задержали с незаконным уловом на озере Малое Степное. Мужчина поймал 170 карасей во время нереста на запрещенные «фитили» (орудия лова — прим. URA.RU), заявили в УМВД области.

«Находясь на особо охраняемой территории озера „Малое Степное“ Макушинского округа, 74-летний местный житель произвел незаконную добычу рыбы. Используя запрещенные орудия лова, „фитили“, действуя в период нереста, когда добыча водных биологических ресурсов не разрешена, подозреваемый осуществил вылов более 170 карасей», — привели данные в полиции. Ущерб составил около 87 тысяч рублей.

Мужчина ловил рыбу при помощи ловушек на территории природного заказника. Дознаватель возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Полицейские изъяли автомобиль, снасти и рыбу у пенсионера.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался уловом на озере Макушинского округа. Рыбак опубликовал фото пойманной рыбы на озере Теренколь.

Полицейские задержали рыбака на государственном заказнике в Макушинском округе
Полицейские задержали рыбака на государственном заказнике в Макушинском округе
Курганский пенсионер незаконно выловил 170 карасей на озере в Макушинском округе
Курганский пенсионер незаконно выловил 170 карасей на озере в Макушинском округе
Полицейские конфисковали у курганского рыбака машину, снасти и рыбу
Полицейские конфисковали у курганского рыбака машину, снасти и рыбу

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Пенсионера из Макушинского округа (Курганская область) задержали с незаконным уловом на озере Малое Степное. Мужчина поймал 170 карасей во время нереста на запрещенные «фитили» (орудия лова — прим. URA.RU), заявили в УМВД области. «Находясь на особо охраняемой территории озера „Малое Степное“ Макушинского округа, 74-летний местный житель произвел незаконную добычу рыбы. Используя запрещенные орудия лова, „фитили“, действуя в период нереста, когда добыча водных биологических ресурсов не разрешена, подозреваемый осуществил вылов более 170 карасей», — привели данные в полиции. Ущерб составил около 87 тысяч рублей. Мужчина ловил рыбу при помощи ловушек на территории природного заказника. Дознаватель возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Полицейские изъяли автомобиль, снасти и рыбу у пенсионера. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался уловом на озере Макушинского округа. Рыбак опубликовал фото пойманной рыбы на озере Теренколь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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