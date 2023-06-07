Пенсионер незаконно поймал 170 карасей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пенсионера из Макушинского округа (Курганская область) задержали с незаконным уловом на озере Малое Степное. Мужчина поймал 170 карасей во время нереста на запрещенные «фитили» (орудия лова — прим. URA.RU), заявили в УМВД области.

«Находясь на особо охраняемой территории озера „Малое Степное“ Макушинского округа, 74-летний местный житель произвел незаконную добычу рыбы. Используя запрещенные орудия лова, „фитили“, действуя в период нереста, когда добыча водных биологических ресурсов не разрешена, подозреваемый осуществил вылов более 170 карасей», — привели данные в полиции. Ущерб составил около 87 тысяч рублей.

Мужчина ловил рыбу при помощи ловушек на территории природного заказника. Дознаватель возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов. Полицейские изъяли автомобиль, снасти и рыбу у пенсионера.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался уловом на озере Макушинского округа. Рыбак опубликовал фото пойманной рыбы на озере Теренколь.

Полицейские задержали рыбака на государственном заказнике в Макушинском округе фото: УМВД РФ по Курганской области

Курганский пенсионер незаконно выловил 170 карасей на озере в Макушинском округе фото: УМВД РФ по Курганской области