07 июня 2023

Группа челябинского депутата помогла удержать фронт при контрнаступлении ВСУ. Видео

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
По словам Олега Колесникова, враг пытался прорвать оборону с помощью танков Фото:
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Группа депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, находящегося на фронте, помогла военнослужащим справиться с контрнаступлением ВСУ. Как сообщил депутат в социальных сетях, враг пытался прорвать российскую оборону с помощью танков.

«Эта ночь была горячей в прямом смысле — шли активные боевые действия. Враг, намереваясь прорвать линию обороны, пытался давить танками. Фронт выдержал», — сообщил Колесников в своем telegram-канале.

По словам парламентария, его группа была «глазами» разведчиков и артиллеристов, отбивавших атаку за атакой. Вопреки погодным условиям, операторы взлетали и передавали им координаты противника. А прямо сейчас группа Колесникова работает в самой гуще наступления. Направление Орехов-Токмак-Малая Токмачка. Операторы корректируют огонь по колоннам бронетехники противника.

«Молодцы все! Армия России — это мощь, это сплоченные, высокопрофессиональные люди, которых не победить никому», — отмечает депутат.

Колесников отправился на фронт осенью 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел обучение и попал в БАРС «Каскад». На сегодняшний день он руководит группой операторов БПЛА.

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Группа депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, находящегося на фронте, помогла военнослужащим справиться с контрнаступлением ВСУ. Как сообщил депутат в социальных сетях, враг пытался прорвать российскую оборону с помощью танков. «Эта ночь была горячей в прямом смысле — шли активные боевые действия. Враг, намереваясь прорвать линию обороны, пытался давить танками. Фронт выдержал», — сообщил Колесников в своем telegram-канале. По словам парламентария, его группа была «глазами» разведчиков и артиллеристов, отбивавших атаку за атакой. Вопреки погодным условиям, операторы взлетали и передавали им координаты противника. А прямо сейчас группа Колесникова работает в самой гуще наступления. Направление Орехов-Токмак-Малая Токмачка. Операторы корректируют огонь по колоннам бронетехники противника. «Молодцы все! Армия России — это мощь, это сплоченные, высокопрофессиональные люди, которых не победить никому», — отмечает депутат. Колесников отправился на фронт осенью 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел обучение и попал в БАРС «Каскад». На сегодняшний день он руководит группой операторов БПЛА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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