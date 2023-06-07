По словам Олега Колесникова, враг пытался прорвать оборону с помощью танков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Группа депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, находящегося на фронте, помогла военнослужащим справиться с контрнаступлением ВСУ. Как сообщил депутат в социальных сетях, враг пытался прорвать российскую оборону с помощью танков.

«Эта ночь была горячей в прямом смысле — шли активные боевые действия. Враг, намереваясь прорвать линию обороны, пытался давить танками. Фронт выдержал», — сообщил Колесников в своем telegram-канале.

По словам парламентария, его группа была «глазами» разведчиков и артиллеристов, отбивавших атаку за атакой. Вопреки погодным условиям, операторы взлетали и передавали им координаты противника. А прямо сейчас группа Колесникова работает в самой гуще наступления. Направление Орехов-Токмак-Малая Токмачка. Операторы корректируют огонь по колоннам бронетехники противника.

«Молодцы все! Армия России — это мощь, это сплоченные, высокопрофессиональные люди, которых не победить никому», — отмечает депутат.

Колесников отправился на фронт осенью 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел обучение и попал в БАРС «Каскад». На сегодняшний день он руководит группой операторов БПЛА.