07 июня 2023

Одно из ямальских отделений ЛДПР возглавил член окружного союза десантников

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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
Новое назначение состоялось в Ноябрьске после собрания местного отделения партии Фото:

Отделение ЛДПР в ямальском Ноябрьске по итогам собрания возглавил член союза десантников ЯНАО Дмитрий Мицкевич. Об этом сообщает telegram-канал «ЛДПР на Ямале».

«Десантник возглавил ЛДПР в Ноябрьске. Прошло собрание местного отделения ЛДПР, на котором партийцы единогласным решением избрали координатором местного отделения партии. Им стал Дмитрий Мицкевич, который является членом „Союза десантников“ Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение связано с освобождением должности координатора Ноябрьского отделения ЛДПР Сергеем Швидченко. Он покинул пост из-за того, что отработал на нем положенные по уставу партии два срока полномочий.

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Отделение ЛДПР в ямальском Ноябрьске по итогам собрания возглавил член союза десантников ЯНАО Дмитрий Мицкевич. Об этом сообщает telegram-канал «ЛДПР на Ямале». «Десантник возглавил ЛДПР в Ноябрьске. Прошло собрание местного отделения ЛДПР, на котором партийцы единогласным решением избрали координатором местного отделения партии. Им стал Дмитрий Мицкевич, который является членом „Союза десантников“ Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Отмечается, что назначение связано с освобождением должности координатора Ноябрьского отделения ЛДПР Сергеем Швидченко. Он покинул пост из-за того, что отработал на нем положенные по уставу партии два срока полномочий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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