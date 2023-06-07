Одно из ямальских отделений ЛДПР возглавил член окружного союза десантников

Новое назначение состоялось в Ноябрьске после собрания местного отделения партии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Отделение ЛДПР в ямальском Ноябрьске по итогам собрания возглавил член союза десантников ЯНАО Дмитрий Мицкевич. Об этом сообщает telegram-канал «ЛДПР на Ямале».

«Десантник возглавил ЛДПР в Ноябрьске. Прошло собрание местного отделения ЛДПР, на котором партийцы единогласным решением избрали координатором местного отделения партии. Им стал Дмитрий Мицкевич, который является членом „Союза десантников“ Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение связано с освобождением должности координатора Ноябрьского отделения ЛДПР Сергеем Швидченко. Он покинул пост из-за того, что отработал на нем положенные по уставу партии два срока полномочий.