07 июня 2023

В ХМАО выставили на продажу элитное скандинавское шале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, лес, природа, жилье, быстровозводимый дом, дауншифтинг, деревянный пол
Дом находится в пойме реки в окружении леса Фото:

В Сургуте выставили на продажу дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами.

«Продается дом в стиле скандинавского шале. Дом расположен в пойме лесной реки Почекуйка в окружении сибирского хвойного леса. Открывающийся вид на пойму великолепен. Дом с панорамным остеклением фасада 30 квадратных метров, спальни также имеют стеклянные стены. Благодаря этому конструкторскому решению вы наслаждаетесь прекрасными восходами и закатами в тепле и уюте вместе с любимыми и друзьями», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».

У дома есть веранда с зоной барбекю, а во дворе построена сауна. Внутри дома обустроен зал, две спальни, гостевая комната и ванная комната. Общая площадь шале составляет более 100 квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей.

В доме выполнено панорамное остекление
В доме выполнено панорамное остекление
Фото:
У дома создана веранда
У дома создана веранда
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте выставили на продажу дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами. «Продается дом в стиле скандинавского шале. Дом расположен в пойме лесной реки Почекуйка в окружении сибирского хвойного леса. Открывающийся вид на пойму великолепен. Дом с панорамным остеклением фасада 30 квадратных метров, спальни также имеют стеклянные стены. Благодаря этому конструкторскому решению вы наслаждаетесь прекрасными восходами и закатами в тепле и уюте вместе с любимыми и друзьями», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость». У дома есть веранда с зоной барбекю, а во дворе построена сауна. Внутри дома обустроен зал, две спальни, гостевая комната и ванная комната. Общая площадь шале составляет более 100 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...