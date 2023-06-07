Дом находится в пойме реки в окружении леса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте выставили на продажу дом в стиле скандинавского шале за 15 миллионов рублей. Он находится в пойме реки в окружении леса, а само здание выполнено с панорамными окнами.

«Продается дом в стиле скандинавского шале. Дом расположен в пойме лесной реки Почекуйка в окружении сибирского хвойного леса. Открывающийся вид на пойму великолепен. Дом с панорамным остеклением фасада 30 квадратных метров, спальни также имеют стеклянные стены. Благодаря этому конструкторскому решению вы наслаждаетесь прекрасными восходами и закатами в тепле и уюте вместе с любимыми и друзьями», — говорится в объявлении сервиса «Авито Недвижимость».

У дома есть веранда с зоной барбекю, а во дворе построена сауна. Внутри дома обустроен зал, две спальни, гостевая комната и ванная комната. Общая площадь шале составляет более 100 квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей.

В доме выполнено панорамное остекление Фото: «Авито»