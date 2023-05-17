В ХМАО выставили на продажу элитную резиденцию за 17 миллионов рублей. Фото

18 мая 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Площадь особняка составляет 145 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей. «Продается шикарная загородная резиденция для круглогодичного проживания на просторном участке 7,5 соток. Дом находится в одном из самых востребованных кооперативов города Сургута ДНТ «Тихое», — говорится в объявлении сервиса «Дом клик». Двухэтажный особняк построен из натурального дерева, а его площадь составляет 145 квадратных метров. Внутри дома выполнен дизайнерский ремонт, а рядом отдельно сделана баня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу четырехэтажный коттедж с баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма. Дом продается с участком в 7,5 соток Фото: «Дом клик» Двухэтажный особняк построен из натурального дерева Фото: «Дом клик» Рядом с домом есть собственная баня Фото: «Дом клик»

В Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей. «Продается шикарная загородная резиденция для круглогодичного проживания на просторном участке 7,5 соток. Дом находится в одном из самых востребованных кооперативов города Сургута ДНТ «Тихое», — говорится в объявлении сервиса «Дом клик». Двухэтажный особняк построен из натурального дерева, а его площадь составляет 145 квадратных метров. Внутри дома выполнен дизайнерский ремонт, а рядом отдельно сделана баня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу четырехэтажный коттедж с баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма.