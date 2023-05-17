17 мая 2023

В ХМАО выставили на продажу элитную резиденцию за 17 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Межведомственная комиссия по вопросам демографии при правительстве Курганской области, пустой коридор, все ушли, коридор правительства
Площадь особняка составляет 145 квадратных метров Фото:

В Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей.

«Продается шикарная загородная резиденция для круглогодичного проживания на просторном участке 7,5 соток. Дом находится в одном из самых востребованных кооперативов города Сургута ДНТ «Тихое», — говорится в объявлении сервиса «Дом клик».

Двухэтажный особняк построен из натурального дерева, а его площадь составляет 145 квадратных метров. Внутри дома выполнен дизайнерский ремонт, а рядом отдельно сделана баня.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу четырехэтажный коттедж с баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма.

Дом продается с участком в 7,5 соток
Дом продается с участком в 7,5 соток
Фото:
Двухэтажный особняк построен из натурального дерева
Двухэтажный особняк построен из натурального дерева
Фото:
Рядом с домом есть собственная баня
Рядом с домом есть собственная баня
Фото:

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В Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей. «Продается шикарная загородная резиденция для круглогодичного проживания на просторном участке 7,5 соток. Дом находится в одном из самых востребованных кооперативов города Сургута ДНТ «Тихое», — говорится в объявлении сервиса «Дом клик». Двухэтажный особняк построен из натурального дерева, а его площадь составляет 145 квадратных метров. Внутри дома выполнен дизайнерский ремонт, а рядом отдельно сделана баня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу четырехэтажный коттедж с баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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