В Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей.
«Продается шикарная загородная резиденция для круглогодичного проживания на просторном участке 7,5 соток. Дом находится в одном из самых востребованных кооперативов города Сургута ДНТ «Тихое», — говорится в объявлении сервиса «Дом клик».
Двухэтажный особняк построен из натурального дерева, а его площадь составляет 145 квадратных метров. Внутри дома выполнен дизайнерский ремонт, а рядом отдельно сделана баня.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу четырехэтажный коттедж с баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма.
Дом продается с участком в 7,5 соток
Фото: «Дом клик»
Двухэтажный особняк построен из натурального дерева
В Сургуте выставили на продажу элитную загородную резиденцию. Особняк и территорию владелец оценил в 17 миллионов рублей. «Продается шикарная загородная резиденция для круглогодичного проживания на просторном участке 7,5 соток. Дом находится в одном из самых востребованных кооперативов города Сургута ДНТ «Тихое», — говорится в объявлении сервиса «Дом клик». Двухэтажный особняк построен из натурального дерева, а его площадь составляет 145 квадратных метров. Внутри дома выполнен дизайнерский ремонт, а рядом отдельно сделана баня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу четырехэтажный коттедж с баскетбольной площадкой на участке стоимостью 43 миллиона рублей. Особняк оборудован сауной, а из окон открывается вид на реку Сайма.