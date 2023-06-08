08 июня 2023

«Ведомости»: блогеру Дмитрию Пучкову пророчат членство в Общественной палате РФ

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Творческая встреча Дмитрия Пучкова в Доме Книги. Екатеринбург, пучков дмитрий, goblin, гоблин
«Гоблин» может попасть в ОП от продюсерского центра «Интеграция» Фото:

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», может войти в новый состав Общественной палаты России (ОП). Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента.

«В ОП могут пройти блогер Дмитрий Пучков от продюсерского центра „Интеграция“ и гендиректор „Россия сегодня“ Дмитрий Киселев от Союза журналистов России. Свое место сохранит Екатерина Мизулина и ряд других членов ОП», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Среди новых членов палаты окажутся директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, Игорь Кимаковский от Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.

В начале года президент Владимир Путин назначил 40 членов Общественной палаты по своей квоте. Еще 87 человек определили от общественных палат в субъектах РФ. Теперь до 14 июня 43 членов ОП должны предложить представители некоммерческих организаций. Всего в состав палаты войдут 170 человек.

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Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», может войти в новый состав Общественной палаты России (ОП). Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «В ОП могут пройти блогер Дмитрий Пучков от продюсерского центра „Интеграция“ и гендиректор „Россия сегодня“ Дмитрий Киселев от Союза журналистов России. Свое место сохранит Екатерина Мизулина и ряд других членов ОП», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Среди новых членов палаты окажутся директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, Игорь Кимаковский от Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. В начале года президент Владимир Путин назначил 40 членов Общественной палаты по своей квоте. Еще 87 человек определили от общественных палат в субъектах РФ. Теперь до 14 июня 43 членов ОП должны предложить представители некоммерческих организаций. Всего в состав палаты войдут 170 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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