«Ведомости»: блогеру Дмитрию Пучкову пророчат членство в Общественной палате РФ

09 июня 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

«Гоблин» может попасть в ОП от продюсерского центра «Интеграция» Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», может войти в новый состав Общественной палаты России (ОП). Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «В ОП могут пройти блогер Дмитрий Пучков от продюсерского центра „Интеграция“ и гендиректор „Россия сегодня“ Дмитрий Киселев от Союза журналистов России. Свое место сохранит Екатерина Мизулина и ряд других членов ОП», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Среди новых членов палаты окажутся директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, Игорь Кимаковский от Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. В начале года президент Владимир Путин назначил 40 членов Общественной палаты по своей квоте. Еще 87 человек определили от общественных палат в субъектах РФ. Теперь до 14 июня 43 членов ОП должны предложить представители некоммерческих организаций. Всего в состав палаты войдут 170 человек.

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», может войти в новый состав Общественной палаты России (ОП). Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента. «В ОП могут пройти блогер Дмитрий Пучков от продюсерского центра „Интеграция“ и гендиректор „Россия сегодня“ Дмитрий Киселев от Союза журналистов России. Свое место сохранит Екатерина Мизулина и ряд других членов ОП», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Среди новых членов палаты окажутся директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, Игорь Кимаковский от Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. В начале года президент Владимир Путин назначил 40 членов Общественной палаты по своей квоте. Еще 87 человек определили от общественных палат в субъектах РФ. Теперь до 14 июня 43 членов ОП должны предложить представители некоммерческих организаций. Всего в состав палаты войдут 170 человек.