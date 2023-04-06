Путин включил уроженца Свердловской области в Общественную палату РФ

06 апреля 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Александр Школьник уже входил в Общественную палату РФ в 2020 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU Директор Музея Победы Александр Школьник, который родился в Нижнем Тагиле в Свердловской области, вошел в Общественную палату РФ. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 6 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Музее Победы. «6 апреля Президент России подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. 40 российских граждан ответили согласием на предложение главы государства войти в состав палаты», — заявили в пресс-службе музея. В список попал и уроженец Свердловской области — директор Музея Победы Александр Школьник. Сам общественный деятель выразил благодарность главе государства за доверие. «Вы видите, что президент на постоянной основе проводит встречи с представителями самых разных общественных организаций, он умеет их слушать и слышать. Такая обратная связь, разумеется, эффективна. А это просто необходимо на нашем пути к Победе», — заявил Школьник. В Общественную палату вошли лидеры общественного мнения, а также руководители социальных проектов, которые занимаются развитием гражданского общества в новых субъектах РФ и правовой защитой участников СВО и их семей. Новый состав палаты начнет свою деятельность не позднее 1 июля 2023 года. В 2020 году Школьника избирали заместителем секретаря Общественной палаты (ОП) Российской Федерации и главой комитета по координации международной деятельности и общественной дипломатии. Такое решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор Музея Победы Александр Школьник, который родился в Нижнем Тагиле в Свердловской области, вошел в Общественную палату РФ. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 6 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Музее Победы. «6 апреля Президент России подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. 40 российских граждан ответили согласием на предложение главы государства войти в состав палаты», — заявили в пресс-службе музея. В список попал и уроженец Свердловской области — директор Музея Победы Александр Школьник. Сам общественный деятель выразил благодарность главе государства за доверие. «Вы видите, что президент на постоянной основе проводит встречи с представителями самых разных общественных организаций, он умеет их слушать и слышать. Такая обратная связь, разумеется, эффективна. А это просто необходимо на нашем пути к Победе», — заявил Школьник. В Общественную палату вошли лидеры общественного мнения, а также руководители социальных проектов, которые занимаются развитием гражданского общества в новых субъектах РФ и правовой защитой участников СВО и их семей. Новый состав палаты начнет свою деятельность не позднее 1 июля 2023 года. В 2020 году Школьника избирали заместителем секретаря Общественной палаты (ОП) Российской Федерации и главой комитета по координации международной деятельности и общественной дипломатии. Такое решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.