Путин включил уроженца Свердловской области в Общественную палату РФ

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Пресс-конференция фестиваля "Нашествие". Москва, школьник александр
Александр Школьник уже входил в Общественную палату РФ в 2020 году Фото:

Директор Музея Победы Александр Школьник, который родился в Нижнем Тагиле в Свердловской области, вошел в Общественную палату РФ. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 6 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Музее Победы.

«6 апреля Президент России подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. 40 российских граждан ответили согласием на предложение главы государства войти в состав палаты», — заявили в пресс-службе музея. В список попал и уроженец Свердловской области — директор Музея Победы Александр Школьник.

Сам общественный деятель выразил благодарность главе государства за доверие. «Вы видите, что президент на постоянной основе проводит встречи с представителями самых разных общественных организаций, он умеет их слушать и слышать. Такая обратная связь, разумеется, эффективна. А это просто необходимо на нашем пути к Победе», — заявил Школьник.

В Общественную палату вошли лидеры общественного мнения, а также руководители социальных проектов, которые занимаются развитием гражданского общества в новых субъектах РФ и правовой защитой участников СВО и их семей. Новый состав палаты начнет свою деятельность не позднее 1 июля 2023 года.

В 2020 году Школьника избирали заместителем секретаря Общественной палаты (ОП) Российской Федерации и главой комитета по координации международной деятельности и общественной дипломатии. Такое решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.

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Директор Музея Победы Александр Школьник, который родился в Нижнем Тагиле в Свердловской области, вошел в Общественную палату РФ. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 6 апреля. Об этом URA.RU рассказали в Музее Победы. «6 апреля Президент России подписал указ об утверждении членов Общественной палаты РФ. 40 российских граждан ответили согласием на предложение главы государства войти в состав палаты», — заявили в пресс-службе музея. В список попал и уроженец Свердловской области — директор Музея Победы Александр Школьник. Сам общественный деятель выразил благодарность главе государства за доверие. «Вы видите, что президент на постоянной основе проводит встречи с представителями самых разных общественных организаций, он умеет их слушать и слышать. Такая обратная связь, разумеется, эффективна. А это просто необходимо на нашем пути к Победе», — заявил Школьник. В Общественную палату вошли лидеры общественного мнения, а также руководители социальных проектов, которые занимаются развитием гражданского общества в новых субъектах РФ и правовой защитой участников СВО и их семей. Новый состав палаты начнет свою деятельность не позднее 1 июля 2023 года. В 2020 году Школьника избирали заместителем секретаря Общественной палаты (ОП) Российской Федерации и главой комитета по координации международной деятельности и общественной дипломатии. Такое решение было принято на первом пленарном заседании нового состава ОП РФ.
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