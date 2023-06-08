Умершего челябинца признали виновным в убийстве 20-летней давности

09 июня 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Уголовное дело было прекращено в связи со смертью осужденного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аше (Челябинская область) умершего мужчину признали виновным в убийстве, которое он совершил 22 года назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, долгое время производство по уголовному делу было приостановлено. «В 2001 году правоохранители не смогли найти причастного к жестокому преступлению. У следствия был подозреваемый, однако за недостаточностью улик расследование застопорилось. Производство по уголовному делу было приостановлено. В 2023 году правоохранители вновь обратились к материалам уголовного дела, были установлены свидетели, подтвердившие причастность подозреваемого к убийству», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что в декабре 2001 года в одном из домов произошел конфликт между гостями. По итогу, труп одного из них был найден весной следующего года в низменности на этой же улице. Спустя 22 года производство было возобновлено. Суд признал мужчину виновным. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью осужденного.

В Аше (Челябинская область) умершего мужчину признали виновным в убийстве, которое он совершил 22 года назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, долгое время производство по уголовному делу было приостановлено. «В 2001 году правоохранители не смогли найти причастного к жестокому преступлению. У следствия был подозреваемый, однако за недостаточностью улик расследование застопорилось. Производство по уголовному делу было приостановлено. В 2023 году правоохранители вновь обратились к материалам уголовного дела, были установлены свидетели, подтвердившие причастность подозреваемого к убийству», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что в декабре 2001 года в одном из домов произошел конфликт между гостями. По итогу, труп одного из них был найден весной следующего года в низменности на этой же улице. Спустя 22 года производство было возобновлено. Суд признал мужчину виновным. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью осужденного.