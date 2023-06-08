08 июня 2023

Умершего челябинца признали виновным в убийстве 20-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело было прекращено в связи со смертью осужденного Фото:

В Аше (Челябинская область) умершего мужчину признали виновным в убийстве, которое он совершил 22 года назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, долгое время производство по уголовному делу было приостановлено.

«В 2001 году правоохранители не смогли найти причастного к жестокому преступлению. У следствия был подозреваемый, однако за недостаточностью улик расследование застопорилось. Производство по уголовному делу было приостановлено. В 2023 году правоохранители вновь обратились к материалам уголовного дела, были установлены свидетели, подтвердившие причастность подозреваемого к убийству», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в декабре 2001 года в одном из домов произошел конфликт между гостями. По итогу, труп одного из них был найден весной следующего года в низменности на этой же улице. Спустя 22 года производство было возобновлено. Суд признал мужчину виновным. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью осужденного.

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В Аше (Челябинская область) умершего мужчину признали виновным в убийстве, которое он совершил 22 года назад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, долгое время производство по уголовному делу было приостановлено. «В 2001 году правоохранители не смогли найти причастного к жестокому преступлению. У следствия был подозреваемый, однако за недостаточностью улик расследование застопорилось. Производство по уголовному делу было приостановлено. В 2023 году правоохранители вновь обратились к материалам уголовного дела, были установлены свидетели, подтвердившие причастность подозреваемого к убийству», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что в декабре 2001 года в одном из домов произошел конфликт между гостями. По итогу, труп одного из них был найден весной следующего года в низменности на этой же улице. Спустя 22 года производство было возобновлено. Суд признал мужчину виновным. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью осужденного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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