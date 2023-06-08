Суд взыскал 300 тысяч с пермяков, чьи бультерьеры в деревне искусали девочку

В Пермском крае суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу ребенка, которого искусали бультерьеры, принадлежащие супружеской паре. Нападение собак на 11-летнюю девочку произошло в одной из деревень Березниковского городского округа. Два бультерьера выбежали из леса и бросились на ребенка, гулявшего вместе с матерью. Отбиться от животных, на которых не было намордников, помог находящийся неподалеку мужчина.
«У собак имелись владельцы — супружеская пара. Они не предприняли никаких действий, направленных на безопасное нахождение своих питомцев в общественных местах. В результате ребенок был госпитализирован, потребовалось хирургическое вмешательство, длительное лечение ран, а также проведение курса психологической помощи. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании морального и материального вреда в пользу потерпевшей. Суд взыскал с ответчиков 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Прокуратура Березников ожидает вступления судебного решения в законную силу. После этого надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила 20 тысяч рублей у владелицы тибетского мастифа. Собака, гулявшая без поводка и намордника, проявила агрессию и дважды укусила потерпевшую.
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