Суд взыскал 300 тысяч с пермяков, чьи бультерьеры в деревне искусали девочку

09 июня 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

После нападения собак ребенку потребовалось длительное лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу ребенка, которого искусали бультерьеры, принадлежащие супружеской паре. Нападение собак на 11-летнюю девочку произошло в одной из деревень Березниковского городского округа. Два бультерьера выбежали из леса и бросились на ребенка, гулявшего вместе с матерью. Отбиться от животных, на которых не было намордников, помог находящийся неподалеку мужчина. «У собак имелись владельцы — супружеская пара. Они не предприняли никаких действий, направленных на безопасное нахождение своих питомцев в общественных местах. В результате ребенок был госпитализирован, потребовалось хирургическое вмешательство, длительное лечение ран, а также проведение курса психологической помощи. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании морального и материального вреда в пользу потерпевшей. Суд взыскал с ответчиков 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокуратура Березников ожидает вступления судебного решения в законную силу. После этого надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила 20 тысяч рублей у владелицы тибетского мастифа. Собака, гулявшая без поводка и намордника, проявила агрессию и дважды укусила потерпевшую. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу ребенка, которого искусали бультерьеры, принадлежащие супружеской паре. Нападение собак на 11-летнюю девочку произошло в одной из деревень Березниковского городского округа. Два бультерьера выбежали из леса и бросились на ребенка, гулявшего вместе с матерью. Отбиться от животных, на которых не было намордников, помог находящийся неподалеку мужчина. «У собак имелись владельцы — супружеская пара. Они не предприняли никаких действий, направленных на безопасное нахождение своих питомцев в общественных местах. В результате ребенок был госпитализирован, потребовалось хирургическое вмешательство, длительное лечение ран, а также проведение курса психологической помощи. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании морального и материального вреда в пользу потерпевшей. Суд взыскал с ответчиков 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокуратура Березников ожидает вступления судебного решения в законную силу. После этого надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила 20 тысяч рублей у владелицы тибетского мастифа. Собака, гулявшая без поводка и намордника, проявила агрессию и дважды укусила потерпевшую.