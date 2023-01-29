Пермячка отсудила деньги за укус собаки

30 января 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Пермячке выплатят 20 тысяч рублей за укус собаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Перми дважды укусила собака породы тибетский мастиф. По словам женщины, животное находилось одно и без поводка и намордника, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда города Перми. «Истец обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Ее покусала собака породы тибетский мастиф, которая гуляла одна и без намордника. Сначала собака не проявляла к ней агрессии, но позже набросилась и дважды укусила. Истец потребовала возместить ей компенсацию морального вреда в размере 55 тысяч рублей», — говорится в документе. Ответчик не согласилась с иском и пояснила, что собака сделала подкоп у забора и убежала. Позже ее нашли на конечной остановке, после чего увезли домой и посадили на привязь. По словам женщины, она приносила истцу свои извинения и предлагала три тысячи рублей в счет выплаты компенсации, на что истец не согласилась. Суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пермячка отсудила 50 тысяч рублей у муниципальной службы по обращению с животными без владельцев. На женщину напала бродячая собака.

Жительницу Перми дважды укусила собака породы тибетский мастиф. По словам женщины, животное находилось одно и без поводка и намордника, сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда города Перми. «Истец обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Ее покусала собака породы тибетский мастиф, которая гуляла одна и без намордника. Сначала собака не проявляла к ней агрессии, но позже набросилась и дважды укусила. Истец потребовала возместить ей компенсацию морального вреда в размере 55 тысяч рублей», — говорится в документе. Ответчик не согласилась с иском и пояснила, что собака сделала подкоп у забора и убежала. Позже ее нашли на конечной остановке, после чего увезли домой и посадили на привязь. По словам женщины, она приносила истцу свои извинения и предлагала три тысячи рублей в счет выплаты компенсации, на что истец не согласилась. Суд решил частично удовлетворить исковые требования. Он постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пермячка отсудила 50 тысяч рублей у муниципальной службы по обращению с животными без владельцев. На женщину напала бродячая собака.