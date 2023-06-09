В Челябинске перекроют улицу из-за ремонта теплотрассы. Карта

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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Участок дороги перекроют с 12 июня по 1 июля Фото:

В Челябинске с 12 июня ограничат движение по участку Островского из-за реконструкции теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 8:00 12 июня до 23:00 1 июля по Островского от дома №18 до дома №14 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением планового ремонта на тепломагистрали АО „УСТЭК“», — уточнили в мэрии.

Жителей просят с пониманием отнестись к изменению маршрутов. Водителей просят заранее планировать поездки.

Дорогу перекроют из-за планового ремонта теплотрассы
Дорогу перекроют из-за планового ремонта теплотрассы

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В Челябинске с 12 июня ограничат движение по участку Островского из-за реконструкции теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8:00 12 июня до 23:00 1 июля по Островского от дома №18 до дома №14 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением планового ремонта на тепломагистрали АО „УСТЭК“», — уточнили в мэрии. Жителей просят с пониманием отнестись к изменению маршрутов. Водителей просят заранее планировать поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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