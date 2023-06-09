В Челябинске перекроют улицу из-за ремонта теплотрассы. Карта

09 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Участок дороги перекроют с 12 июня по 1 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 12 июня ограничат движение по участку Островского из-за реконструкции теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8:00 12 июня до 23:00 1 июля по Островского от дома №18 до дома №14 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением планового ремонта на тепломагистрали АО „УСТЭК“», — уточнили в мэрии. Жителей просят с пониманием отнестись к изменению маршрутов. Водителей просят заранее планировать поездки. Дорогу перекроют из-за планового ремонта теплотрассы фото: пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске с 12 июня ограничат движение по участку Островского из-за реконструкции теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8:00 12 июня до 23:00 1 июля по Островского от дома №18 до дома №14 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением планового ремонта на тепломагистрали АО „УСТЭК“», — уточнили в мэрии. Жителей просят с пониманием отнестись к изменению маршрутов. Водителей просят заранее планировать поездки.