Участок дороги перекроют с 12 июня по 1 июля
В Челябинске с 12 июня ограничат движение по участку Островского из-за реконструкции теплотрассы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 8:00 12 июня до 23:00 1 июля по Островского от дома №18 до дома №14 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением планового ремонта на тепломагистрали АО „УСТЭК“», — уточнили в мэрии.
Жителей просят с пониманием отнестись к изменению маршрутов. Водителей просят заранее планировать поездки.
Дорогу перекроют из-за планового ремонта теплотрассы
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