В Уфе на вокзале загорелись десять цистерн с топливом. Фото, видео

09 июня 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, на вокзале загорелся склад ГСМ Фото: Московец Илья © URA.RU В Уфе на железнодорожном вокзале загорелись 10 цистерн с топливом. Также, по данным telegram-канала Baza, начался пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ). «На данный момент на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причины произошедшего пока неизвестны. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Республике Башкоркостан. Обновлено в 22:23 В РЖД заявили, что емкости с топливом загорелись на путях предприятия «Уфа-Хим». Пострадавших нет, пишет ТАСС. Фото: соцсети Фото: соцсети

В Уфе на железнодорожном вокзале загорелись 10 цистерн с топливом. Также, по данным telegram-канала Baza, начался пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ). «На данный момент на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причины произошедшего пока неизвестны. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Республике Башкоркостан. Обновлено в 22:23 В РЖД заявили, что емкости с топливом загорелись на путях предприятия «Уфа-Хим». Пострадавших нет, пишет ТАСС.