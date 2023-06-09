В Уфе на вокзале загорелись десять цистерн с топливом. Фото, видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, склад, пожарные
По предварительным данным, на вокзале загорелся склад ГСМ Фото:

В Уфе на железнодорожном вокзале загорелись 10 цистерн с топливом. Также, по данным telegram-канала Baza, начался пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ).

«На данный момент на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причины произошедшего пока неизвестны.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Республике Башкоркостан.

Обновлено в 22:23

В РЖД заявили, что емкости с топливом загорелись на путях предприятия «Уфа-Хим». Пострадавших нет, пишет ТАСС.

Фото:
Фото:

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В Уфе на железнодорожном вокзале загорелись 10 цистерн с топливом. Также, по данным telegram-канала Baza, начался пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ). «На данный момент на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ», — написали в telegram-канале. Уточняется, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причины произошедшего пока неизвестны. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Республике Башкоркостан. Обновлено в 22:23 В РЖД заявили, что емкости с топливом загорелись на путях предприятия «Уфа-Хим». Пострадавших нет, пишет ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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