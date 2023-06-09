Россиянам объяснили, почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов

Ихтиолог Мейнцер: акулы нападают на туристов из-за недостатка еды

10 июня 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Атаковать людей у берега акула может из-за низкой кормовой базы на глубине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Египте нападение акул на людей может быть связанно с нехваткой еды на глубине, защитой своей территории, подкормкой рыб организаторами дайвинг-туров. Об этом рассказала руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер. «Охотиться у берега акула может из-за низкой кормовой базы на глубине, а также в случае, если в этом месте подкармливают рыб. Иногда организаторы дайвинга занимаются подкормкой акул, чтобы привлекать туристов диковинкой. Также напасть на человека этот хищник может, если он голоден, почувствует панику или угрозу для своей территории», — рассказала Ирина Мейнцер журналистам «Известия». Ранее URA.RU писало, что в Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. После случившегося пляж был закрыт. По словам ихтиолога Сергея Леонтьева, от нападения акулы-людоеда спастись практически невозможно. В основном они атакуют из-за нехватки или отсутствия пищи. Кроме того, этих хищников привлекают места пищевых отходов, которые находятся на территории пляжей.

В Египте нападение акул на людей может быть связанно с нехваткой еды на глубине, защитой своей территории, подкормкой рыб организаторами дайвинг-туров. Об этом рассказала руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер. «Охотиться у берега акула может из-за низкой кормовой базы на глубине, а также в случае, если в этом месте подкармливают рыб. Иногда организаторы дайвинга занимаются подкормкой акул, чтобы привлекать туристов диковинкой. Также напасть на человека этот хищник может, если он голоден, почувствует панику или угрозу для своей территории», — рассказала Ирина Мейнцер журналистам «Известия». Ранее URA.RU писало, что в Египте на пляже курорта Хургада акула напала на туриста и утащила его под воду. После случившегося пляж был закрыт. По словам ихтиолога Сергея Леонтьева, от нападения акулы-людоеда спастись практически невозможно. В основном они атакуют из-за нехватки или отсутствия пищи. Кроме того, этих хищников привлекают места пищевых отходов, которые находятся на территории пляжей.