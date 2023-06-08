Как не нарваться на акулу во время отдыха

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Нападение акул в Египте происходит регулярно Фото:

В египетском городе Хургада акула напала на российского туриста. После происшествия люди, готовящиеся отправиться в отпуск, начали паниковать. Telegram-канал Mash Room приводит информацию о том, как защититься при столкновении с опасным хищником.

Как часто происходят нападения акул на людей

По данным telegram-канала, за 2022 год было зафиксировано 57 неспровоцированных укусов акул. Из них только в пять случаев были со смертельным исходом. Согласно статистике International Shark Attack File, лидерами по нападениям акул стали США, а по смертям Египет и ЮАР. В 2023 году произошло три смертельных нападения в Мексике и Австралии и в Египте.

Акулы в Египте

В Египте нападения акул происходят регулярно. В связи с этим отели на побережье Красного моря уже пытались усилить меры безопасности. По словам ихтиолога Сергея Леонтьева, эти опасные хищники равномерно обитают по всей акватории Красного моря.

Причины нападения акул

В основном они нападают из-за нехватки или отсутствия пищи. Также бывает, что у некоторых видов резко увеличивается численность, тогда эти акулы переходят на человеческое мясо. Кроме того, этих хищников привлекают места пищевых отходов, которые находятся на территории пляжей. Если на человека напала акула-людоед — спастись от нее практически невозможно.

Как обезопасить себя от столкновения с акулой

Чтобы обезопасить себя, необходимо обращать внимание на все предупреждения властей страны, где человек намерен отдыхать. В случае предостережения рекомендуется плавать в огражденных местах, либо вовсе воздержаться от купания, ведь акула может напасть, даже если уровень воды по пояс.

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В египетском городе Хургада акула напала на российского туриста. После происшествия люди, готовящиеся отправиться в отпуск, начали паниковать. Telegram-канал Mash Room приводит информацию о том, как защититься при столкновении с опасным хищником. По данным telegram-канала, за 2022 год было зафиксировано 57 неспровоцированных укусов акул. Из них только в пять случаев были со смертельным исходом. Согласно статистике International Shark Attack File, лидерами по нападениям акул стали США, а по смертям Египет и ЮАР. В 2023 году произошло три смертельных нападения в Мексике и Австралии и в Египте. В Египте нападения акул происходят регулярно. В связи с этим отели на побережье Красного моря уже пытались усилить меры безопасности. По словам ихтиолога Сергея Леонтьева, эти опасные хищники равномерно обитают по всей акватории Красного моря. В основном они нападают из-за нехватки или отсутствия пищи. Также бывает, что у некоторых видов резко увеличивается численность, тогда эти акулы переходят на человеческое мясо. Кроме того, этих хищников привлекают места пищевых отходов, которые находятся на территории пляжей. Если на человека напала акула-людоед — спастись от нее практически невозможно. Чтобы обезопасить себя, необходимо обращать внимание на все предупреждения властей страны, где человек намерен отдыхать. В случае предостережения рекомендуется плавать в огражденных местах, либо вовсе воздержаться от купания, ведь акула может напасть, даже если уровень воды по пояс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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