В Пермском крае подросток угрожал школьнице из-за денег

Подросток требовал у потерпевшей более тысячи рублей
В городе Добрянка (Пермский край) подросток угрожал школьнице физической расправой и требовал у нее деньги. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Подросток, находясь на территории школы, вымогал у несовершеннолетней потерпевшей деньги в сумме более тысячи рублей, угрожая ей физической расправой и применяя насилие. Опасаясь виновного, потерпевшая обратилась за помощью к педагогам», — сообщается в ведомстве.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Суд приговорил подростка к обязательным работам.
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