09 июня 2023

В Пермском крае подросток угрожал школьнице из-за денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Подросток требовал у потерпевшей более тысячи рублей Фото:

В городе Добрянка (Пермский край) подросток угрожал школьнице физической расправой и требовал у нее деньги. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Подросток, находясь на территории школы, вымогал у несовершеннолетней потерпевшей деньги в сумме более тысячи рублей, угрожая ей физической расправой и применяя насилие. Опасаясь виновного, потерпевшая обратилась за помощью к педагогам», — сообщается в ведомстве.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Суд приговорил подростка к обязательным работам.

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В городе Добрянка (Пермский край) подросток угрожал школьнице физической расправой и требовал у нее деньги. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Подросток, находясь на территории школы, вымогал у несовершеннолетней потерпевшей деньги в сумме более тысячи рублей, угрожая ей физической расправой и применяя насилие. Опасаясь виновного, потерпевшая обратилась за помощью к педагогам», — сообщается в ведомстве. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Суд приговорил подростка к обязательным работам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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