В пригороде Челябинска произошло массовое ДТП. Фото

В пригороде Челябинска около СНТ «Петушки» произошло массовое ДТП

10 июня 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Устанавливаются обстоятельства ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пригороде Челябинска около СНТ «Петушки» произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Одному из водителей потребовалась помощь медиков, сообщает областная Госавтоинспекция. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 10 июня на 1 км автодороги Шершни-Северный возле СНТ „Петушки“. Участниками аварии стали четыре автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, 63-летний водитель Volkswagen Tiguan двигался по левой полосе. Навстречу ему по правой стороне ехал автомобиль Chevrolet Aveo. Перед нерегулируемым пешеходным переходом оба водителя сбавили скорость. В это время между ними совершил столкновение автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого сидел 22-летний молодой человек. В Toyota Corolla следом въехал Peugeot 206. В результате ДТП травмы получил водитель Chevrolet Aveo. Мужчина обратился за помощью к медикам. На данным момент из-за аварии движение транспорта на том участке организовано по одной полосе. Ранее также на 4 км автодороги Шершни-Северный в ДТП погиб велосипедист. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В аварии пострадал водитель Chevrolet Aveo Фото предоставлено Госавтоинспекцией Челябинской области Движение транспорта около СНТ «Петушки» временно организовано по одной полосе Фото предоставлено Госавтоинспекцией Челябинской области В ДТП пострадали четыре автомобиля Фото предоставлено Госавтоинспекцией Челябинской области

В пригороде Челябинска около СНТ «Петушки» произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Одному из водителей потребовалась помощь медиков, сообщает областная Госавтоинспекция. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 10 июня на 1 км автодороги Шершни-Северный возле СНТ „Петушки“. Участниками аварии стали четыре автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, 63-летний водитель Volkswagen Tiguan двигался по левой полосе. Навстречу ему по правой стороне ехал автомобиль Chevrolet Aveo. Перед нерегулируемым пешеходным переходом оба водителя сбавили скорость. В это время между ними совершил столкновение автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого сидел 22-летний молодой человек. В Toyota Corolla следом въехал Peugeot 206. В результате ДТП травмы получил водитель Chevrolet Aveo. Мужчина обратился за помощью к медикам. На данным момент из-за аварии движение транспорта на том участке организовано по одной полосе. Ранее также на 4 км автодороги Шершни-Северный в ДТП погиб велосипедист. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.