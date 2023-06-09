09 июня 2023

В пригороде Челябинска произошло массовое ДТП. Фото

В пригороде Челябинска около СНТ «Петушки» произошло массовое ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Устанавливаются обстоятельства ДТП Фото:

В пригороде Челябинска около СНТ «Петушки» произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Одному из водителей потребовалась помощь медиков, сообщает областная Госавтоинспекция.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 10 июня на 1 км автодороги Шершни-Северный возле СНТ „Петушки“. Участниками аварии стали четыре автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 63-летний водитель Volkswagen Tiguan двигался по левой полосе. Навстречу ему по правой стороне ехал автомобиль Chevrolet Aveo. Перед нерегулируемым пешеходным переходом оба водителя сбавили скорость. В это время между ними совершил столкновение автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого сидел 22-летний молодой человек. В Toyota Corolla следом въехал Peugeot 206.

В результате ДТП травмы получил водитель Chevrolet Aveo. Мужчина обратился за помощью к медикам. На данным момент из-за аварии движение транспорта на том участке организовано по одной полосе.

Ранее также на 4 км автодороги Шершни-Северный в ДТП погиб велосипедист. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В аварии пострадал водитель Chevrolet Aveo
В аварии пострадал водитель Chevrolet Aveo

Движение транспорта около СНТ «Петушки» временно организовано по одной полосе
Движение транспорта около СНТ «Петушки» временно организовано по одной полосе

В ДТП пострадали четыре автомобиля
В ДТП пострадали четыре автомобиля

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В пригороде Челябинска около СНТ «Петушки» произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Одному из водителей потребовалась помощь медиков, сообщает областная Госавтоинспекция. «Устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего 10 июня на 1 км автодороги Шершни-Северный возле СНТ „Петушки“. Участниками аварии стали четыре автомобиля», — уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, 63-летний водитель Volkswagen Tiguan двигался по левой полосе. Навстречу ему по правой стороне ехал автомобиль Chevrolet Aveo. Перед нерегулируемым пешеходным переходом оба водителя сбавили скорость. В это время между ними совершил столкновение автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого сидел 22-летний молодой человек. В Toyota Corolla следом въехал Peugeot 206. В результате ДТП травмы получил водитель Chevrolet Aveo. Мужчина обратился за помощью к медикам. На данным момент из-за аварии движение транспорта на том участке организовано по одной полосе. Ранее также на 4 км автодороги Шершни-Северный в ДТП погиб велосипедист. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля BMW наехал на велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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