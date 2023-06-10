10 июня 2023
09 июня 2023

В ХМАО на студвесне устроили сбор помощи жителям Шебекино

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Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в поселке Сосьва. Екатеринбург, волонтеры, гуманитарная помощь, грузовик, сосьва, студенты
На площадках студвесны разместили реквизиты для перечисления помощи пострадавшим в Шебекино Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Ханты-Мансийске на фестивале «Российская студенческая весна» организовали площадку сбора помощи для пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ жителей приграничного города Шебекино в Белгородской области. Об этом на пресс-конференции сообщил член общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

«Мы все видим, что происходит сейчас на территории специальной военной операции, и не можем находиться в стороне. Поэтому в рамках нашего фестиваля организован сбор помощи пострадавшим в Шебекино Белгородской области, жители которого были обстреляны и эвакуированы. Мы разместили реквизиты, куда можно будет перевести деньги или иную помощь пострадавшим», — сказал Красноруцкий.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов поддержал идею об организации сбора помощи. Он сказал, что нельзя оставаться в стороне от того, что происходит сейчас в мире и в стране. Те вызовы, которые сейчас стоят перед Россией, — это вызовы, с которыми предстоит столкнуться молодежи через пару-тройку лет. Он добавил, что ребята, выступившие с инициативой проведения студенческой весны, сейчас являются участниками спецоперации, и это решение они приняли для себя осознано. Шипилов выразил надежду, что подрастающее поколение югорчан станет такими же патриотами своей страны.

Ранее сообщалось, что приграничный город Шебекино в Белгородской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз, в городе началась эвакуация детей в безопасные зоны.

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В Ханты-Мансийске на фестивале «Российская студенческая весна» организовали площадку сбора помощи для пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ жителей приграничного города Шебекино в Белгородской области. Об этом на пресс-конференции сообщил член общественной палаты РФ Павел Красноруцкий. «Мы все видим, что происходит сейчас на территории специальной военной операции, и не можем находиться в стороне. Поэтому в рамках нашего фестиваля организован сбор помощи пострадавшим в Шебекино Белгородской области, жители которого были обстреляны и эвакуированы. Мы разместили реквизиты, куда можно будет перевести деньги или иную помощь пострадавшим», — сказал Красноруцкий. Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов поддержал идею об организации сбора помощи. Он сказал, что нельзя оставаться в стороне от того, что происходит сейчас в мире и в стране. Те вызовы, которые сейчас стоят перед Россией, — это вызовы, с которыми предстоит столкнуться молодежи через пару-тройку лет. Он добавил, что ребята, выступившие с инициативой проведения студенческой весны, сейчас являются участниками спецоперации, и это решение они приняли для себя осознано. Шипилов выразил надежду, что подрастающее поколение югорчан станет такими же патриотами своей страны. Ранее сообщалось, что приграничный город Шебекино в Белгородской области неоднократно подвергался обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз, в городе началась эвакуация детей в безопасные зоны.
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