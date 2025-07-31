Политэлиты ХМАО завершили регистрацию в нацмессенджере MAX. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«В кратчайшие сроки 100% чиновников ХМАО зарегистрировались в MAX. По требованию губернатора Руслана Кухарука, окружные и местные политэлиты в условиях жесткого дедлайна успели стать пользователями нацмессенджера всего за сутки. Проигнорировавших задачу не было — за этим наблюдали в депполитики. Дисциплина мощнейшая», — констатирует инсайдер.
Информацию подтвердил ряд высокопоставленных источников. Кроме чиновников и депутатов, в MAX массово зарегистрировались бюджетники. Комментарий департамента внутренней политики ожидается.
Ранее URA.RU писало, что глава региона поручил правительству переходить на нацмессенджер MAX. Полностью наладить внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджере чиновники должны до 15 августа.
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