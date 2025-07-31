Политэлиты ХМАО завершили регистрацию в нацмессенджере MAX. Инсайд

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Все чиновники ХМАО завершили регистрацию в новом нацмессенджере
Все чиновники ХМАО завершили регистрацию в новом нацмессенджере Фото:

Политэлиты ХМАО завершили регистрацию в нацмессенджере MAX. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«В кратчайшие сроки 100% чиновников ХМАО зарегистрировались в MAX. По требованию губернатора Руслана Кухарука, окружные и местные политэлиты в условиях жесткого дедлайна успели стать пользователями нацмессенджера всего за сутки. Проигнорировавших задачу не было — за этим наблюдали в депполитики. Дисциплина мощнейшая», — констатирует инсайдер.

Информацию подтвердил ряд высокопоставленных источников. Кроме чиновников и депутатов, в MAX массово зарегистрировались бюджетники. Комментарий департамента внутренней политики ожидается.

Ранее URA.RU писало, что глава региона поручил правительству переходить на нацмессенджер MAX. Полностью наладить внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджере чиновники должны до 15 августа.

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Политэлиты ХМАО завершили регистрацию в нацмессенджере MAX. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «В кратчайшие сроки 100% чиновников ХМАО зарегистрировались в MAX. По требованию губернатора Руслана Кухарука, окружные и местные политэлиты в условиях жесткого дедлайна успели стать пользователями нацмессенджера всего за сутки. Проигнорировавших задачу не было — за этим наблюдали в депполитики. Дисциплина мощнейшая», — констатирует инсайдер. Информацию подтвердил ряд высокопоставленных источников. Кроме чиновников и депутатов, в MAX массово зарегистрировались бюджетники. Комментарий департамента внутренней политики ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава региона поручил правительству переходить на нацмессенджер MAX. Полностью наладить внутреннюю коммуникацию в национальный мессенджере чиновники должны до 15 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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