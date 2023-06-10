10 июня 2023

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить нарушение прав жителей Кыштыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Кыштыме Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав жителей Кыштыма Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным СКР, речь идет про информацию о нарушении жилищных прав граждан в городе Кыштыме Челябинской области.

По указанию руководителя СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления по статье о халатности. Ранее стало известно об обращении жителей Кыштыма в соцсети с просьбой помочь признать многоквартирный дом по улице Юлии Ичевой аварийным. В посте указано, что строение находится в ненадлежащем состоянии и представляет угрозу для здоровья его жителей, при этом органы власти на письма не реагируют.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав жителей Кыштыма Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным СКР, речь идет про информацию о нарушении жилищных прав граждан в городе Кыштыме Челябинской области. По указанию руководителя СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления по статье о халатности. Ранее стало известно об обращении жителей Кыштыма в соцсети с просьбой помочь признать многоквартирный дом по улице Юлии Ичевой аварийным. В посте указано, что строение находится в ненадлежащем состоянии и представляет угрозу для здоровья его жителей, при этом органы власти на письма не реагируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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