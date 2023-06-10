СК начал проверку по жалобам жильцов многоквартирного дома в Кыштыме

11 июня 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Жильцы дома говорят, что в нем опасно жить (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи в Кыштыме (Челябинская область) начали проверку по жалобам жителей многоквартирного дома, который находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «В социальных сетях размещена информация о ненадлежащем состоянии многоквартирного жилого дома в Кыштыме и наличии в связи с этим возможной угрозы здоровью для проживающих в нем лиц. По указанию руководителя СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что следователи запросили документы по дому у администрации Кыштыма. Также проведен личный прием представителя инициативной группы жильцов. Проверка проводится на наличие признаков преступления по статье о халатности.

Следователи в Кыштыме (Челябинская область) начали проверку по жалобам жителей многоквартирного дома, который находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «В социальных сетях размещена информация о ненадлежащем состоянии многоквартирного жилого дома в Кыштыме и наличии в связи с этим возможной угрозы здоровью для проживающих в нем лиц. По указанию руководителя СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что следователи запросили документы по дому у администрации Кыштыма. Также проведен личный прием представителя инициативной группы жильцов. Проверка проводится на наличие признаков преступления по статье о халатности.