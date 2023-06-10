СК начал проверку по жалобам жильцов многоквартирного дома в Кыштыме

Следователи в Кыштыме (Челябинская область) начали проверку по жалобам жителей многоквартирного дома, который находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
«В социальных сетях размещена информация о ненадлежащем состоянии многоквартирного жилого дома в Кыштыме и наличии в связи с этим возможной угрозы здоровью для проживающих в нем лиц. По указанию руководителя СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что следователи запросили документы по дому у администрации Кыштыма. Также проведен личный прием представителя инициативной группы жильцов. Проверка проводится на наличие признаков преступления по статье о халатности.
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