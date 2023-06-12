Крупный пермский производитель мебели резко увеличил прибыль

Пермское АО «Юговская мебельная фабрика» в 2022 году втрое повысило чистую прибыль

13 июня 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Фабрика выпускает мебель для социальных учреждений Пермского края (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU АО «Юговская мебельная фабрика», которая является одним из крупнейших в Пермском крае производителей мебели, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие почти втрое увеличило чистую прибыль. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „Юговская мебельная фабрика“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 83,8 млн рублей, чистая прибыль — 11,7 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее выручка предприятия составляла 75,3 млн рублей, чистая прибыль — 4,1 млн рублей. Юговская фабрика выпускает мебель для детских садов, школ, офисов и других социальных учреждений Перми и Пермского края. В производстве продукции предприятие использует материалы и фурнитуру ведущих российских производителей.

АО «Юговская мебельная фабрика», которая является одним из крупнейших в Пермском крае производителей мебели, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие почти втрое увеличило чистую прибыль. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „Юговская мебельная фабрика“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 83,8 млн рублей, чистая прибыль — 11,7 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее выручка предприятия составляла 75,3 млн рублей, чистая прибыль — 4,1 млн рублей. Юговская фабрика выпускает мебель для детских садов, школ, офисов и других социальных учреждений Перми и Пермского края. В производстве продукции предприятие использует материалы и фурнитуру ведущих российских производителей.