Крупный пермский производитель мебели резко увеличил прибыль

АО «Юговская мебельная фабрика», которая является одним из крупнейших в Пермском крае производителей мебели, улучшило финансовые показатели. В 2022 году предприятие почти втрое увеличило чистую прибыль. Соответствующий отчет опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Акционерное общество „Юговская мебельная фабрика“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 83,8 млн рублей, чистая прибыль — 11,7 млн рублей», — сообщается в документе. Годом ранее выручка предприятия составляла 75,3 млн рублей, чистая прибыль — 4,1 млн рублей.
Юговская фабрика выпускает мебель для детских садов, школ, офисов и других социальных учреждений Перми и Пермского края. В производстве продукции предприятие использует материалы и фурнитуру ведущих российских производителей.
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