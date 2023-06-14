В водоеме под Екатеринбургом выловили мешок в форме тела человека

14 июня 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Мешок нашел рыбак утром 14 июня (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Палкино (относится к Железнодорожному району Екатеринбурга) рыбак выловил из водоема черный мешок, который по форме напоминал тело человека. Прибывшие к водоему силовики установили, что внутри мешка были куски мяса животного, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. «Рыбак в Палкино нашел черный полиэтиленовый мешок, в котором находились брюки и рубашка, сшитые нитками, а внутри — куски мяса животного, вместо головы человека был кусок окорока, также это все было перемотано скотчем», — пояснил Горелых. В Следственном комитете по Свердловской области также подтвердили URA.RU, что в мешке не находились останки человека. Силовики организовали проверку и уже ищут авторов «шутки». В МВД уверены, что розыгрыш был организован, чтобы напугать людей. «Не трудно предположить, что лица, сотворившие подобный „муляж“, явно не дружат с головой. Это какая-то дичь, поступки таких людей не должны оставаться безнаказанными», — отметил полковник Горелых. Также он призывал всех, кто может знать о причастных к этому «муляжу» сообщить в полицию по телефону 02, анонимность гарантируется.

В поселке Палкино (относится к Железнодорожному району Екатеринбурга) рыбак выловил из водоема черный мешок, который по форме напоминал тело человека. Прибывшие к водоему силовики установили, что внутри мешка были куски мяса животного, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. «Рыбак в Палкино нашел черный полиэтиленовый мешок, в котором находились брюки и рубашка, сшитые нитками, а внутри — куски мяса животного, вместо головы человека был кусок окорока, также это все было перемотано скотчем», — пояснил Горелых. В Следственном комитете по Свердловской области также подтвердили URA.RU, что в мешке не находились останки человека. Силовики организовали проверку и уже ищут авторов «шутки». В МВД уверены, что розыгрыш был организован, чтобы напугать людей. «Не трудно предположить, что лица, сотворившие подобный „муляж“, явно не дружат с головой. Это какая-то дичь, поступки таких людей не должны оставаться безнаказанными», — отметил полковник Горелых. Также он призывал всех, кто может знать о причастных к этому «муляжу» сообщить в полицию по телефону 02, анонимность гарантируется.