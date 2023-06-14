Лавров поставил ультиматум Киеву по продлению зерновой сделки

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров назвал условие для продления зерновой сделки Фото:
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Россия не будет продлевать зерновую сделку, если до 17 июня не заработает стамбульский «пакет». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании совета министров иностранных дел.

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«Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский „пакет“ не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — сказал Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте российского МИД.

Лавров отметил, что миру нужны российские удобрения и пшеница не меньше, чем украинское «фуражное зерно». По словам главы МИД РФ, украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российское правительство думает о выходе из зерновой сделки. Его помощник Юрий Ушаков при этом отмечал, что страна обсудит будущее зерновой сделки с африканскими лидерами, так как ее не устраивают текущие условия.

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Россия не будет продлевать зерновую сделку, если до 17 июня не заработает стамбульский «пакет». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании совета министров иностранных дел. «Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский „пакет“ не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — сказал Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте российского МИД. Лавров отметил, что миру нужны российские удобрения и пшеница не меньше, чем украинское «фуражное зерно». По словам главы МИД РФ, украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российское правительство думает о выходе из зерновой сделки. Его помощник Юрий Ушаков при этом отмечал, что страна обсудит будущее зерновой сделки с африканскими лидерами, так как ее не устраивают текущие условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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