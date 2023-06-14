Лавров поставил ультиматум Киеву по продлению зерновой сделки

Россия не будет продлевать зерновую сделку, если до 17 июня не заработает стамбульский «пакет». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании совета министров иностранных дел.
«Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский „пакет“ не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — сказал Сергей Лавров. Его слова приводятся на сайте российского МИД.
Лавров отметил, что миру нужны российские удобрения и пшеница не меньше, чем украинское «фуражное зерно». По словам главы МИД РФ, украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российское правительство думает о выходе из зерновой сделки. Его помощник Юрий Ушаков при этом отмечал, что страна обсудит будущее зерновой сделки с африканскими лидерами, так как ее не устраивают текущие условия.
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