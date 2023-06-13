Путин: Россия думает о выходе из зерновой сделки

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Киев использует зерновой коридор для атак по РФ, заявил Владимир Путин Фото:

Россия может выйти из зерновой сделки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что «зерновой коридор» используется для атак беспилотниками по территориям РФ. Россия готова поставлять зерно бесплатно, уточнил он.

«Мы подумываем, что выйти из зерновой сделки. <…> Коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Президент уточнил, что Россия поставит прежний объем зерна беднейшим странам бесплатно. Путин добавил, что в ходе зерновой сделки Москва была вновь обманута. «Ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России», — заключил он.

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Россия может выйти из зерновой сделки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что «зерновой коридор» используется для атак беспилотниками по территориям РФ. Россия готова поставлять зерно бесплатно, уточнил он. «Мы подумываем, что выйти из зерновой сделки. <…> Коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент уточнил, что Россия поставит прежний объем зерна беднейшим странам бесплатно. Путин добавил, что в ходе зерновой сделки Москва была вновь обманута. «Ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России», — заключил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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