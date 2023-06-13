Путин: Россия думает о выходе из зерновой сделки

Россия может выйти из зерновой сделки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что «зерновой коридор» используется для атак беспилотниками по территориям РФ. Россия готова поставлять зерно бесплатно, уточнил он.
«Мы подумываем, что выйти из зерновой сделки. <…> Коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников», — заявил Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Президент уточнил, что Россия поставит прежний объем зерна беднейшим странам бесплатно. Путин добавил, что в ходе зерновой сделки Москва была вновь обманута. «Ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России», — заключил он.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!