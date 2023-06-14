Помощник Путина Ушаков высказался про будущее зерновой сделки

Ушаков: Россия обсудит будущее зерновой сделки с африканскими лидерами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Россия планирует обсудить зерновую сделку с африканскими лидерами Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россию не устраивают текущие условия по зерновой сделке, поэтому страна будет думать о том, стоит ли продолжать ее. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Будущее зерновой сделки будет обсуждаться. <…> Анализ происходящего в рамках [зерновой] сделки происходит постоянно. Наша озабоченность в данном контексте хорошо известны. Я думаю что этот вопрос будет в первую очередь обсуждаться потому что африканские лидеры хотят продолжения поставок зерна на континент. Но стамбульская сделка не до конца соблюдается», — подчеркнул Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Президент РФ Владимир Путин рассказал 13 июня, что Россия думает о выходе из зерновой сделки. По его словам, коридоры зерновой сделки используются Киевом для запуска беспилотников.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россию не устраивают текущие условия по зерновой сделке, поэтому страна будет думать о том, стоит ли продолжать ее. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. «Будущее зерновой сделки будет обсуждаться. <…> Анализ происходящего в рамках [зерновой] сделки происходит постоянно. Наша озабоченность в данном контексте хорошо известны. Я думаю что этот вопрос будет в первую очередь обсуждаться потому что африканские лидеры хотят продолжения поставок зерна на континент. Но стамбульская сделка не до конца соблюдается», — подчеркнул Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ Владимир Путин рассказал 13 июня, что Россия думает о выходе из зерновой сделки. По его словам, коридоры зерновой сделки используются Киевом для запуска беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...