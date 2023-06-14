Помощник Путина Ушаков высказался про будущее зерновой сделки

Россию не устраивают текущие условия по зерновой сделке, поэтому страна будет думать о том, стоит ли продолжать ее. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Будущее зерновой сделки будет обсуждаться. <…> Анализ происходящего в рамках [зерновой] сделки происходит постоянно. Наша озабоченность в данном контексте хорошо известны. Я думаю что этот вопрос будет в первую очередь обсуждаться потому что африканские лидеры хотят продолжения поставок зерна на континент. Но стамбульская сделка не до конца соблюдается», — подчеркнул Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Президент РФ Владимир Путин рассказал 13 июня, что Россия думает о выходе из зерновой сделки. По его словам, коридоры зерновой сделки используются Киевом для запуска беспилотников.
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