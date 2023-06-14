Помощник Путина Ушаков высказался про будущее зерновой сделки

Ушаков: Россия обсудит будущее зерновой сделки с африканскими лидерами

14 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Россия планирует обсудить зерновую сделку с африканскими лидерами Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россию не устраивают текущие условия по зерновой сделке, поэтому страна будет думать о том, стоит ли продолжать ее. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. «Будущее зерновой сделки будет обсуждаться. <…> Анализ происходящего в рамках [зерновой] сделки происходит постоянно. Наша озабоченность в данном контексте хорошо известны. Я думаю что этот вопрос будет в первую очередь обсуждаться потому что африканские лидеры хотят продолжения поставок зерна на континент. Но стамбульская сделка не до конца соблюдается», — подчеркнул Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ Владимир Путин рассказал 13 июня, что Россия думает о выходе из зерновой сделки. По его словам, коридоры зерновой сделки используются Киевом для запуска беспилотников.

Россию не устраивают текущие условия по зерновой сделке, поэтому страна будет думать о том, стоит ли продолжать ее. Об этом в ходе брифинга рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. «Будущее зерновой сделки будет обсуждаться. <…> Анализ происходящего в рамках [зерновой] сделки происходит постоянно. Наша озабоченность в данном контексте хорошо известны. Я думаю что этот вопрос будет в первую очередь обсуждаться потому что африканские лидеры хотят продолжения поставок зерна на континент. Но стамбульская сделка не до конца соблюдается», — подчеркнул Юрий Ушаков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ Владимир Путин рассказал 13 июня, что Россия думает о выходе из зерновой сделки. По его словам, коридоры зерновой сделки используются Киевом для запуска беспилотников.