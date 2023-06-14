В Германии защитили РФ от обвинений Украины в подрыве Каховской ГЭС

Прозвучавшее ранее высказывание канцлера Германии Олафа Шольца и других политиков, которые обвиняют Россию в подрыве Каховской ГЭС, является дилетантизмом (занятие какой-либо деятельностью без должных знаний и профессиональной подготовки — прим. URA.RU) или специальным дезинформированием населения. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.
«В течение восьми месяцев правительство водит за нос парламент и общественность относительно подрыва газопроводов Северные Потоки», — отметил Шмидт, передают РИА Новости. По мнению депутата, с катастрофой на Каховской ГЭС все иначе. «В этом случае канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат», — подчеркнул он.
Шмидт приводит в пример высказывание главы комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она заявила, что Россия совершила «ужаснейшее военное преступление» на Каховской ГЭС. Шмидт попросил подтвердить обвинения или извиниться за них.
Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Украинская сторона обвиняет в случившемся Россию. Ранее глава делегации РФ Константин Гаврилов заявил, что США знали о планах Украины устроить теракт на Каховской ГЭС, но западные власти не стали вмешиваться в планы Киева.
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