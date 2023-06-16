Морпехи РФ получили «премии» за уничтожение катеров ВСУ, пытавшихся атаковывать Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Военнослужащие получили премии в размере 200 тысяч рублей, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВМФ России вознаградила своих военнослужащих, которые успешно уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, напавших на российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие ВМФ России получили по 200 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что морпехи получили премии за уничтожение шести украинских катеров, которые атаковали российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Каждый из военнослужащих получил по 200 тысяч рублей за грамотное и оперативное действие, заключили в Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило о выплате денежного вознаграждения военнослужащим, которые в 2023 году уничтожили 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. Каждый из них получил по 300 тысяч рублей за свои заслуги.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВМФ России вознаградила своих военнослужащих, которые успешно уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, напавших на российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Военнослужащие ВМФ России получили по 200 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что морпехи получили премии за уничтожение шести украинских катеров, которые атаковали российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Каждый из военнослужащих получил по 200 тысяч рублей за грамотное и оперативное действие, заключили в Минобороны. Ранее Минобороны России сообщило о выплате денежного вознаграждения военнослужащим, которые в 2023 году уничтожили 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. Каждый из них получил по 300 тысяч рублей за свои заслуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...