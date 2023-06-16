Морпехи РФ получили «премии» за уничтожение катеров ВСУ, пытавшихся атаковывать Крым

16 июня 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Военнослужащие получили премии в размере 200 тысяч рублей, заявили в Минобороны Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВМФ России вознаградила своих военнослужащих, которые успешно уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, напавших на российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Военнослужащие ВМФ России получили по 200 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что морпехи получили премии за уничтожение шести украинских катеров, которые атаковали российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Каждый из военнослужащих получил по 200 тысяч рублей за грамотное и оперативное действие, заключили в Минобороны. Ранее Минобороны России сообщило о выплате денежного вознаграждения военнослужащим, которые в 2023 году уничтожили 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. Каждый из них получил по 300 тысяч рублей за свои заслуги.

ВМФ России вознаградила своих военнослужащих, которые успешно уничтожили шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, напавших на российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Военнослужащие ВМФ России получили по 200 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что морпехи получили премии за уничтожение шести украинских катеров, которые атаковали российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Каждый из военнослужащих получил по 200 тысяч рублей за грамотное и оперативное действие, заключили в Минобороны. Ранее Минобороны России сообщило о выплате денежного вознаграждения военнослужащим, которые в 2023 году уничтожили 15 установок «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS. Каждый из них получил по 300 тысяч рублей за свои заслуги.