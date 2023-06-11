ВС РФ отразили атаку ВСУ на корабль, охраняющий газопроводы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, севастополь, флот, крейсер, ВМФ, москва, боевой корабль, стрелецкая бухта, гвардейский ракетный крейсер москва, 121, проект 1164
ВСУ атаковали корабль «Приазовье», охранявший газопроводы на Черном море Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский корабль «Приазовье», охраняющего газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» на Черноморском побережье. Но ВС РФ успешно отразили нападение.

« В ходе отражения [украинской] атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», — отмечает Минобороны РФ у себя в telegram-канале. В ведомстве также уточняют, что перед украинской атакой был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

В мае 2023 года Украина уже предпринимала попытку атаки на российский корабль на территории Черного моря. Тогда было совершено нападение на «Иван Хурс». ВСУ использовали для атаки западные БПЛА. «Иван Хурс» тоже занимался защитой газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». После атаки, корабль вернулся в Крым, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российский корабль «Приазовье», охраняющего газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» на Черноморском побережье. Но ВС РФ успешно отразили нападение. « В ходе отражения [украинской] атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», — отмечает Минобороны РФ у себя в telegram-канале. В ведомстве также уточняют, что перед украинской атакой был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. В мае 2023 года Украина уже предпринимала попытку атаки на российский корабль на территории Черного моря. Тогда было совершено нападение на «Иван Хурс». ВСУ использовали для атаки западные БПЛА. «Иван Хурс» тоже занимался защитой газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». После атаки, корабль вернулся в Крым, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...