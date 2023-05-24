Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных катеров пытались атаковать корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Сегодня <…> Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль „Иван Хурс“», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что это судно занималось обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции.
В Минобороны подчеркнули, что беспилотники были успешно уничтожены. Сам корабль «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ могут атаковать Черноморский флот. Он также сказал, что украинская армия будет ждать «подходящего момента». В Минобороны России предупреждали, что атаки Киева на российский флот ставят под сомнение вопрос продления зерновой сделки, передает MK.RU.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных катеров пытались атаковать корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Сегодня <…> Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль „Иван Хурс“», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что это судно занималось обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции. В Минобороны подчеркнули, что беспилотники были успешно уничтожены. Сам корабль «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ могут атаковать Черноморский флот. Он также сказал, что украинская армия будет ждать «подходящего момента». В Минобороны России предупреждали, что атаки Киева на российский флот ставят под сомнение вопрос продления зерновой сделки, передает MK.RU.