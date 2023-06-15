15 июня 2023

В Пермском крае директор фирмы оставил своих сотрудников без зарплаты

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Директор фирмы задолжал сотрудникам больше 280 тысяч рублей Фото:

В Верещагинском округе Пермского края руководитель коммерческой организации подозревается в невыплате заработной платы своим сотрудникам. На сайте СУ СКР по региону уточняется, что работники фирмы не получили больше 280 тысяч рублей.

«По версии следствия, директор коммерческой организации в период с мая по ноябрь 2022 года допустил полную невыплату зарплаты четырем работникам на общую сумму более 280 тыс. рублей», — сказано на сайте следственного управления СК по Прикамью. В ведомстве уточняют, что руководитель организации имел деньги на выплату зарплат, но не делал этого «из корыстной и иной личной заинтересованности».

По данному факту следственными органами краевого СУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Сейчас устанаваливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее уголовные дела по аналогичной статье было возбуждено следователями в Нытве и Перми. Так, в Нытве работодатель задолжал своим сотрудникам более 600 тысяч рублей.

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В Верещагинском округе Пермского края руководитель коммерческой организации подозревается в невыплате заработной платы своим сотрудникам. На сайте СУ СКР по региону уточняется, что работники фирмы не получили больше 280 тысяч рублей. «По версии следствия, директор коммерческой организации в период с мая по ноябрь 2022 года допустил полную невыплату зарплаты четырем работникам на общую сумму более 280 тыс. рублей», — сказано на сайте следственного управления СК по Прикамью. В ведомстве уточняют, что руководитель организации имел деньги на выплату зарплат, но не делал этого «из корыстной и иной личной заинтересованности». По данному факту следственными органами краевого СУ СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Сейчас устанаваливаются все обстоятельства совершенного преступления. Ранее уголовные дела по аналогичной статье было возбуждено следователями в Нытве и Перми. Так, в Нытве работодатель задолжал своим сотрудникам более 600 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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