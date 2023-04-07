В Прикамье работодатель задолжал сотрудникам более полумиллиона рублей зарплаты

Работодатель должен сотрудникам более 600 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Нытве (Пермский край) директора организации подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам в период с октября 2022 года по март 2023 года. Общая сумма невыплаченной заработной платы составляет более 600 тысяч рублей, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«По версии следствия, директор коммерческой организации не выдавал зарплату сотрудникам в период с октября 2022 года по март 2023 года. Он имел денежные средства и возможность, но допустил невыплату зарплаты на сумму более 600 тысяч рублей», — сообщается в ведомстве.

Работодателя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В отношении его возбуждено уголовное дело, а также проводятся проверка и сбор доказательств.

Ранее URA.RU писало, что жителю Перми не выплачивали зарплату в размере 525 тысяч рублей. Суд решил взыскать с работодателя задолженность, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.