В Сургуте в начале лета взлетели цены на недвижимость

16 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Цены за две недели выросли на 100 тысяч рублей Фото: Московец Илья © URA.RU В Сургуте в начале лета влетела цена на квартиры вторичного рынка. На скачки стоимости обратил внимание житель города Сергей Носков при покупке недвижимости и поделился своими наблюдениями с агентством URA.RU. «Две недели назад выбирал квартиру, цена на них была на 100 — 150 тысяч меньше. Я бы не обратил внимания, но у меня сорвалась сделка, длившаяся 10 дней, и мне пришлось вновь выбирать квартиру. Те же предложения, что я смотрел ранее стали куда дороже», — сообщил Носков. Информацию о росте цен на квартиры вторичного рынка подтвердили и в агентствах недвижимости «Сова» и «Этажи». Риелторы связывают повышенный спрос на квартиры вторичного рынка отменой около нулевых процентных ставок на новостройки. «Покупатель стал возвращаться с новостроек на вторичный рынок. Плюс люди стали более гибкие при покупке и просят уже не новостройку, а выгодный вариант покупки недвижимости. Ну, естественно, спрос повлиял на увеличение цен», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подскочил спрос на недвижимость, несмотря на дорогую ипотеку. По словам эксперта, в апреле средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке поднялась со 105 до 108 тысяч рублей.

В Сургуте в начале лета влетела цена на квартиры вторичного рынка. На скачки стоимости обратил внимание житель города Сергей Носков при покупке недвижимости и поделился своими наблюдениями с агентством URA.RU. «Две недели назад выбирал квартиру, цена на них была на 100 — 150 тысяч меньше. Я бы не обратил внимания, но у меня сорвалась сделка, длившаяся 10 дней, и мне пришлось вновь выбирать квартиру. Те же предложения, что я смотрел ранее стали куда дороже», — сообщил Носков. Информацию о росте цен на квартиры вторичного рынка подтвердили и в агентствах недвижимости «Сова» и «Этажи». Риелторы связывают повышенный спрос на квартиры вторичного рынка отменой около нулевых процентных ставок на новостройки. «Покупатель стал возвращаться с новостроек на вторичный рынок. Плюс люди стали более гибкие при покупке и просят уже не новостройку, а выгодный вариант покупки недвижимости. Ну, естественно, спрос повлиял на увеличение цен», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подскочил спрос на недвижимость, несмотря на дорогую ипотеку. По словам эксперта, в апреле средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке поднялась со 105 до 108 тысяч рублей.