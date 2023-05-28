В ХМАО подскочил спрос на недвижимость, несмотря на дорогую ипотеку

В ХМАО растет спрос на квартиры на вторичном рынке, несмотря на повышение банками ставок по ипотеке. При этом цены на недвижимость также продолжают увеличиваться. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» в Сургуте Антоном Артамоновым.
«Основной фактор [роста цен на вторичном рынке] — достаточно высокий спрос, он стимулирует рост цен. Несмотря на то, что в конце апреля большинство банков немного подняли ставки (хотя при последнем пересмотре Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%), спрос на ипотеку тоже остается высоким», — прокомментировал журналисту агентства Артамонов.
По словам эксперта, в апреле средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке поднялась со 105 до 108 тысяч рублей. Однако удорожание происходит медленными темпами.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетела стоимость аренды квартир-студий. С начала апреля средняя цена в Сургуте поднялась более чем на 15%.
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