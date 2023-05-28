В ХМАО подскочил спрос на недвижимость, несмотря на дорогую ипотеку

29 мая 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО спрос на «вторичку» остается высоким, несмотря на повышение ставок по ипотеке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО растет спрос на квартиры на вторичном рынке, несмотря на повышение банками ставок по ипотеке. При этом цены на недвижимость также продолжают увеличиваться. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» в Сургуте Антоном Артамоновым. «Основной фактор [роста цен на вторичном рынке] — достаточно высокий спрос, он стимулирует рост цен. Несмотря на то, что в конце апреля большинство банков немного подняли ставки (хотя при последнем пересмотре Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%), спрос на ипотеку тоже остается высоким», — прокомментировал журналисту агентства Артамонов. По словам эксперта, в апреле средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке поднялась со 105 до 108 тысяч рублей. Однако удорожание происходит медленными темпами. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетела стоимость аренды квартир-студий. С начала апреля средняя цена в Сургуте поднялась более чем на 15%.

В ХМАО растет спрос на квартиры на вторичном рынке, несмотря на повышение банками ставок по ипотеке. При этом цены на недвижимость также продолжают увеличиваться. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» в Сургуте Антоном Артамоновым. «Основной фактор [роста цен на вторичном рынке] — достаточно высокий спрос, он стимулирует рост цен. Несмотря на то, что в конце апреля большинство банков немного подняли ставки (хотя при последнем пересмотре Центробанк оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 7,5%), спрос на ипотеку тоже остается высоким», — прокомментировал журналисту агентства Артамонов. По словам эксперта, в апреле средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке поднялась со 105 до 108 тысяч рублей. Однако удорожание происходит медленными темпами. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетела стоимость аренды квартир-студий. С начала апреля средняя цена в Сургуте поднялась более чем на 15%.