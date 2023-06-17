NYT: тактика России поразила украинцев при наступлении

Украинские военные при наступлении поражаются тактикой Вооруженных сил РФ. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отметили высокий уровень мастерства русской армии. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на доклад украинского военнослужащего.
«Никогда не видел столько огня с такого позиций», — передает издание сообщение бойца ВСУ в отчете о миссии. Кроме того, в докладе отметили «высокий уровень мастерства и оснащения» российских Вооруженных сил. Также указывается, что ВС России успешно бьют по центрам принятия решений, тем самым, нарушая связь между подразделениями ВСУ. При этом российские силы учатся на своих ошибках и приспосабливаются к украинской тактике, заключил военнослужащий.
Ранее в американской прессе писали, что ВСУ, при попытках наступления в Запорожской области столкнулись с сильной обороной российских войск. Также западные СМИ писали, что ВС России изменили тактику ракетных ударов в зоне проведения боевых действий. Такой шаг усложнил Украине способность обнаруживать и отбивать российские атаки.
Украинские военные при наступлении поражаются тактикой Вооруженных сил РФ. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отметили высокий уровень мастерства русской армии. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на доклад украинского военнослужащего. «Никогда не видел столько огня с такого позиций», — передает издание сообщение бойца ВСУ в отчете о миссии. Кроме того, в докладе отметили «высокий уровень мастерства и оснащения» российских Вооруженных сил. Также указывается, что ВС России успешно бьют по центрам принятия решений, тем самым, нарушая связь между подразделениями ВСУ. При этом российские силы учатся на своих ошибках и приспосабливаются к украинской тактике, заключил военнослужащий. Ранее в американской прессе писали, что ВСУ, при попытках наступления в Запорожской области столкнулись с сильной обороной российских войск. Также западные СМИ писали, что ВС России изменили тактику ракетных ударов в зоне проведения боевых действий. Такой шаг усложнил Украине способность обнаруживать и отбивать российские атаки.