NYT: тактика России поразила украинцев при наступлении

17 июня 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Украинский военный отметил высокий уровень мастерства российской армии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные при наступлении поражаются тактикой Вооруженных сил РФ. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отметили высокий уровень мастерства русской армии. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на доклад украинского военнослужащего. «Никогда не видел столько огня с такого позиций», — передает издание сообщение бойца ВСУ в отчете о миссии. Кроме того, в докладе отметили «высокий уровень мастерства и оснащения» российских Вооруженных сил. Также указывается, что ВС России успешно бьют по центрам принятия решений, тем самым, нарушая связь между подразделениями ВСУ. При этом российские силы учатся на своих ошибках и приспосабливаются к украинской тактике, заключил военнослужащий. Ранее в американской прессе писали, что ВСУ, при попытках наступления в Запорожской области столкнулись с сильной обороной российских войск. Также западные СМИ писали, что ВС России изменили тактику ракетных ударов в зоне проведения боевых действий. Такой шаг усложнил Украине способность обнаруживать и отбивать российские атаки.

Украинские военные при наступлении поражаются тактикой Вооруженных сил РФ. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отметили высокий уровень мастерства русской армии. Об этом написали в The New York Times со ссылкой на доклад украинского военнослужащего. «Никогда не видел столько огня с такого позиций», — передает издание сообщение бойца ВСУ в отчете о миссии. Кроме того, в докладе отметили «высокий уровень мастерства и оснащения» российских Вооруженных сил. Также указывается, что ВС России успешно бьют по центрам принятия решений, тем самым, нарушая связь между подразделениями ВСУ. При этом российские силы учатся на своих ошибках и приспосабливаются к украинской тактике, заключил военнослужащий. Ранее в американской прессе писали, что ВСУ, при попытках наступления в Запорожской области столкнулись с сильной обороной российских войск. Также западные СМИ писали, что ВС России изменили тактику ракетных ударов в зоне проведения боевых действий. Такой шаг усложнил Украине способность обнаруживать и отбивать российские атаки.