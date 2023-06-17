17 июня 2023
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15 июня 2023

Биатлониста из ХМАО во время тренировки укусила змея. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрия Иванова укусила змея во время занятий на велосипеде Фото:

Биатлониста Дмитрия Иванова из ХМАО во время тренировки укусила змея. Об этом сообщили в пресс-службе мужской сборной Югры по биатлону.

«Во время тренировки на велосипеде Диму [Иванова] укусила змея. Пока выясняется, был это уж или гадюка», — написала пресс-служба мужской сборной Югры по биатлону в telegram-канале.

Состояние здоровья Иванова нормальное. «Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» — резюмировали в сборной.

Иванову 28 лет. Он призер этапов Кубка России и универсиад. В 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали (спринт и гонка преследования) на Универсиаде в Алма-Ате. В 2019 году стал чемпионом соревнований в Красноярске в гонке преследования.

Место, куда змея укусила спортсмена
Место, куда змея укусила спортсмена
Фото:

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Биатлониста Дмитрия Иванова из ХМАО во время тренировки укусила змея. Об этом сообщили в пресс-службе мужской сборной Югры по биатлону. «Во время тренировки на велосипеде Диму [Иванова] укусила змея. Пока выясняется, был это уж или гадюка», — написала пресс-служба мужской сборной Югры по биатлону в telegram-канале. Состояние здоровья Иванова нормальное. «Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» — резюмировали в сборной. Иванову 28 лет. Он призер этапов Кубка России и универсиад. В 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали (спринт и гонка преследования) на Универсиаде в Алма-Ате. В 2019 году стал чемпионом соревнований в Красноярске в гонке преследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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