Биатлониста Дмитрия Иванова из ХМАО во время тренировки укусила змея. Об этом сообщили в пресс-службе мужской сборной Югры по биатлону.
«Во время тренировки на велосипеде Диму [Иванова] укусила змея. Пока выясняется, был это уж или гадюка», — написала пресс-служба мужской сборной Югры по биатлону в telegram-канале.
Состояние здоровья Иванова нормальное. «Давайте пожелаем Диме здоровья и поменьше кататься по траве!» — резюмировали в сборной.
Иванову 28 лет. Он призер этапов Кубка России и универсиад. В 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали (спринт и гонка преследования) на Универсиаде в Алма-Ате. В 2019 году стал чемпионом соревнований в Красноярске в гонке преследования.
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