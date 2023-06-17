Утонувший в Волге екатеринбургский спортсмен не справился с водным этапом триатлона

18 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Водный этап триатлона на старте был особенно сложным (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подруга екатеринбуржца Андрея Смагина, который 17 июня утонул в Волге во время соревнований по триатлону, рассказала, что водный этап на старте был особенно сложным. Об этом она узнала от других участников соревнований. «Знаю точно, что водный этап на старте был непростым, об этом говорили ребята на финише в онлайн-трансляции», — передает слова знакомой погибшего «КП-Екатеринбург». Андрей Смагин занимался триатлоном около десяти лет. Близкие и друзья Смагина сообщили, что он был очень добрым. У него остались жена и ребенок. Инцидент произошел утром 17 июня в Самаре. 37-летний Андрей Смагин прыгнул с баржи, стоявшей на реке Волга напротив Первомайского, и пропал. Позднее его тело из воды вытащили спасатели. Силовики организовали проверку по факту смерти мужчины.

Подруга екатеринбуржца Андрея Смагина, который 17 июня утонул в Волге во время соревнований по триатлону, рассказала, что водный этап на старте был особенно сложным. Об этом она узнала от других участников соревнований. «Знаю точно, что водный этап на старте был непростым, об этом говорили ребята на финише в онлайн-трансляции», — передает слова знакомой погибшего «КП-Екатеринбург». Андрей Смагин занимался триатлоном около десяти лет. Близкие и друзья Смагина сообщили, что он был очень добрым. У него остались жена и ребенок. Инцидент произошел утром 17 июня в Самаре. 37-летний Андрей Смагин прыгнул с баржи, стоявшей на реке Волга напротив Первомайского, и пропал. Позднее его тело из воды вытащили спасатели. Силовики организовали проверку по факту смерти мужчины.