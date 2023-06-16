Спортсмен из Екатеринбурга утонул в Волге

Тело мужчины из воды извлекли спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортсмен из Екатеринбурга утонул в реке Волга на соревнованиях по триатлону. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области.

«По предварительным данным, утром 17.06.2023 с баржи, расположенной на реке Волга напротив Первомайского спуска, при проведении соревнований по триатлону, в воду нырнул спортсмен и пропал. В 17.24 17.06.2023 спасателями ПСС Самарской области были проведены работы по извлечению погибшего мужчины 1986 года рождения из реки Волга в Октябрьском районе Самары», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сообщают, что 37-летний мужчина из Екатеринбурга пытался выиграть состязания. По факту гибели спортсмена проводится проверка специалистами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о том, что в реке Шумиха в Свердловской области обнаружено тело 18-летней девушки. По предварительным данным, она утонула, упав с лодки во время ночного катания.