Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в ХМАО

19 июня 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Застройщик отчитался о передаче квартир, но пострадавшие жилье так и не получили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Нефтеюганска, которая не может получить от застройщика новую квартиру, полностью ее оплатив. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении жилищных прав семьи в г. Нефтеюганске. В 2016 году жительница ХМАО по договору долевого участия приобрела квартиру в ЖК „Новострой“ застройщик ОАО „ДСК-2“. В прошлом году строительство объекта завершено, застройщик отчитался перед контролирующими органами о передаче квартир собственникам. Однако заявительница и ее семья добиться получения жилого помещения не могут», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». В ведомстве уточняют, что из-за нарушения сроков сдачи дома, потерпевшая обратилась в суд и в 2019 году застройщика обязали вернуть женщине уплаченные за квартиру средства. По настоящее время деньги переданы не были. Руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых по ее итогам решениях. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу многодетной жительницы Урая (ХМАО) к городской администрации. Местные власти несвоевременно и некачественно выполнили капремонт дома потерпевшей, что привело к повреждению конструкции здания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Нефтеюганска, которая не может получить от застройщика новую квартиру, полностью ее оплатив. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении жилищных прав семьи в г. Нефтеюганске. В 2016 году жительница ХМАО по договору долевого участия приобрела квартиру в ЖК „Новострой“ застройщик ОАО „ДСК-2“. В прошлом году строительство объекта завершено, застройщик отчитался перед контролирующими органами о передаче квартир собственникам. Однако заявительница и ее семья добиться получения жилого помещения не могут», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». В ведомстве уточняют, что из-за нарушения сроков сдачи дома, потерпевшая обратилась в суд и в 2019 году застройщика обязали вернуть женщине уплаченные за квартиру средства. По настоящее время деньги переданы не были. Руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых по ее итогам решениях. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу многодетной жительницы Урая (ХМАО) к городской администрации. Местные власти несвоевременно и некачественно выполнили капремонт дома потерпевшей, что привело к повреждению конструкции здания.