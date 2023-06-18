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Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обманутые дольщики строительной компании "Речелстрой". г. Курган, разбитые стекла, многоэтажный дом, разбитое стекло, недвижимость
Застройщик отчитался о передаче квартир, но пострадавшие жилье так и не получили Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Нефтеюганска, которая не может получить от застройщика новую квартиру, полностью ее оплатив. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении жилищных прав семьи в г. Нефтеюганске. В 2016 году жительница ХМАО по договору долевого участия приобрела квартиру в ЖК „Новострой“ застройщик ОАО „ДСК-2“. В прошлом году строительство объекта завершено, застройщик отчитался перед контролирующими органами о передаче квартир собственникам. Однако заявительница и ее семья добиться получения жилого помещения не могут», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».

В ведомстве уточняют, что из-за нарушения сроков сдачи дома, потерпевшая обратилась в суд и в 2019 году застройщика обязали вернуть женщине уплаченные за квартиру средства. По настоящее время деньги переданы не были. Руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых по ее итогам решениях.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу многодетной жительницы Урая (ХМАО) к городской администрации. Местные власти несвоевременно и некачественно выполнили капремонт дома потерпевшей, что привело к повреждению конструкции здания.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Нефтеюганска, которая не может получить от застройщика новую квартиру, полностью ее оплатив. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении жилищных прав семьи в г. Нефтеюганске. В 2016 году жительница ХМАО по договору долевого участия приобрела квартиру в ЖК „Новострой“ застройщик ОАО „ДСК-2“. В прошлом году строительство объекта завершено, застройщик отчитался перед контролирующими органами о передаче квартир собственникам. Однако заявительница и ее семья добиться получения жилого помещения не могут», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». В ведомстве уточняют, что из-за нарушения сроков сдачи дома, потерпевшая обратилась в суд и в 2019 году застройщика обязали вернуть женщине уплаченные за квартиру средства. По настоящее время деньги переданы не были. Руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых по ее итогам решениях. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу многодетной жительницы Урая (ХМАО) к городской администрации. Местные власти несвоевременно и некачественно выполнили капремонт дома потерпевшей, что привело к повреждению конструкции здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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