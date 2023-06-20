Baza: мошенники под видом борьбы с ВСУ обманули москвича на 14 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Злоумышленники убедили москвича перевести им 14 миллионов рублей на «безопасный» счет Фото:

В Москве мошенники обманули мужчину на 14 миллионов рублей, представившись правоохранителями, которые борются с киберпреступлениями ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Позвонивший представился капитаном полиции, назвал номер жетона и сообщил, будто бы у мужчины пытаются украсть деньги из банка. <…> [Злоумышленники] попросили несколькими переводами скинуть накопления на „безопасные“ реквизиты, чтобы ВСУ точно ничего не досталось. Так Максим (потерпевший — прим. URA.RU) за несколько дней лишился 14 миллионов», — передает telegram-канал.

URA.RU направило запрос в СУ СК России по Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее мошенники вынудили перевести более двух миллионов рублей смотрительницу Государственного Эрмитажа. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и порекомендовали перевести деньги на «безопасный счет», пишет MK.RU. Также недавно сообщалось о мошеннике, представившимся известным блогером. Так он заставил жертву перевести ему 200 тысяч рублей, передает Life.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве мошенники обманули мужчину на 14 миллионов рублей, представившись правоохранителями, которые борются с киберпреступлениями ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Позвонивший представился капитаном полиции, назвал номер жетона и сообщил, будто бы у мужчины пытаются украсть деньги из банка. <…> [Злоумышленники] попросили несколькими переводами скинуть накопления на „безопасные“ реквизиты, чтобы ВСУ точно ничего не досталось. Так Максим (потерпевший — прим. URA.RU) за несколько дней лишился 14 миллионов», — передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в СУ СК России по Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее мошенники вынудили перевести более двух миллионов рублей смотрительницу Государственного Эрмитажа. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и порекомендовали перевести деньги на «безопасный счет», пишет MK.RU. Также недавно сообщалось о мошеннике, представившимся известным блогером. Так он заставил жертву перевести ему 200 тысяч рублей, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...