Baza: мошенники под видом борьбы с ВСУ обманули москвича на 14 млн рублей

В Москве мошенники обманули мужчину на 14 миллионов рублей, представившись правоохранителями, которые борются с киберпреступлениями ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Позвонивший представился капитаном полиции, назвал номер жетона и сообщил, будто бы у мужчины пытаются украсть деньги из банка. <…> [Злоумышленники] попросили несколькими переводами скинуть накопления на „безопасные“ реквизиты, чтобы ВСУ точно ничего не досталось. Так Максим (потерпевший — прим. URA.RU) за несколько дней лишился 14 миллионов», — передает telegram-канал.
URA.RU направило запрос в СУ СК России по Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее мошенники вынудили перевести более двух миллионов рублей смотрительницу Государственного Эрмитажа. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и порекомендовали перевести деньги на «безопасный счет», пишет MK.RU. Также недавно сообщалось о мошеннике, представившимся известным блогером. Так он заставил жертву перевести ему 200 тысяч рублей, передает Life.
В Москве мошенники обманули мужчину на 14 миллионов рублей, представившись правоохранителями, которые борются с киберпреступлениями ВСУ. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Позвонивший представился капитаном полиции, назвал номер жетона и сообщил, будто бы у мужчины пытаются украсть деньги из банка. <…> [Злоумышленники] попросили несколькими переводами скинуть накопления на „безопасные“ реквизиты, чтобы ВСУ точно ничего не досталось. Так Максим (потерпевший — прим. URA.RU) за несколько дней лишился 14 миллионов», — передает telegram-канал. URA.RU направило запрос в СУ СК России по Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее мошенники вынудили перевести более двух миллионов рублей смотрительницу Государственного Эрмитажа. Злоумышленники представились сотрудниками Центробанка и порекомендовали перевести деньги на «безопасный счет», пишет MK.RU. Также недавно сообщалось о мошеннике, представившимся известным блогером. Так он заставил жертву перевести ему 200 тысяч рублей, передает Life.