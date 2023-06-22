Жителю ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей

23 июня 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит дело жителя ХМАО, охотившегося на краснокнижных животных Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителю Нижневартовского района ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей. Прокуратура округа сообщает, что за незаконную добычу мужчина может сесть в тюрьму на два года. «Мужчина незаконно с применением пяти капканов осуществил добычу семи особей соболей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — говорится в публикации на официальном сайте ведомства. Прокуратура установила, что браконьер нанес ущерб природным ресурсам в 105 тысяч рублей. Иск о взыскании суммы ущерба и уголовное дело направлены в суд. Ранее URA.RU писало, что инспекторы природнадзора вместе задержали браконьера около села Ларьяк Нижневартовского района ХМАО. Мужчина охотился на соболя, занесенного в Красную книгу ХМАО.

Жителю Нижневартовского района ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей. Прокуратура округа сообщает, что за незаконную добычу мужчина может сесть в тюрьму на два года. «Мужчина незаконно с применением пяти капканов осуществил добычу семи особей соболей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — говорится в публикации на официальном сайте ведомства. Прокуратура установила, что браконьер нанес ущерб природным ресурсам в 105 тысяч рублей. Иск о взыскании суммы ущерба и уголовное дело направлены в суд. Ранее URA.RU писало, что инспекторы природнадзора вместе задержали браконьера около села Ларьяк Нижневартовского района ХМАО. Мужчина охотился на соболя, занесенного в Красную книгу ХМАО.