22 июня 2023
21 июня 2023

Жителю ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд рассмотрит дело жителя ХМАО, охотившегося на краснокнижных животных Фото:

Жителю Нижневартовского района ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей. Прокуратура округа сообщает, что за незаконную добычу мужчина может сесть в тюрьму на два года.

«Мужчина незаконно с применением пяти капканов осуществил добычу семи особей соболей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Прокуратура установила, что браконьер нанес ущерб природным ресурсам в 105 тысяч рублей. Иск о взыскании суммы ущерба и уголовное дело направлены в суд.

Ранее URA.RU писало, что инспекторы природнадзора вместе задержали браконьера около села Ларьяк Нижневартовского района ХМАО. Мужчина охотился на соболя, занесенного в Красную книгу ХМАО.

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Жителю Нижневартовского района ХМАО грозит тюремный срок за охоту на соболей. Прокуратура округа сообщает, что за незаконную добычу мужчина может сесть в тюрьму на два года. «Мужчина незаконно с применением пяти капканов осуществил добычу семи особей соболей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», — говорится в публикации на официальном сайте ведомства. Прокуратура установила, что браконьер нанес ущерб природным ресурсам в 105 тысяч рублей. Иск о взыскании суммы ущерба и уголовное дело направлены в суд. Ранее URA.RU писало, что инспекторы природнадзора вместе задержали браконьера около села Ларьяк Нижневартовского района ХМАО. Мужчина охотился на соболя, занесенного в Красную книгу ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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