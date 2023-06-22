22 июня 2023

На севере Пермского края две деревни лишают самостоятельности

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Комитет по бюджету, налогам и финансам. Тюмень, комитет, поднятая рука, голосуют
Депутаты решили объединить жителей Фото:

В Пермском крае к селу Юрла присоединяют две близлежащие деревни Кырова и Саранина. Решение уже приняли депутаты думы Юрлинского муниципального округа.

«Решением Думы Юрлинского муниципального округа принято решение об объединении деревень Кырова, Саранина и села Юрла», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Объединение населенных пунктов инициаторы объясняют тем, что они практически уже «срослись».

Совместное развитие населенных пунктов уже предусмотрено действующим Генеральным планом. Деревня Кырова и село Юрла имеют также общие централизованные сети водоснабжения. Теперь свое мнение о сращивании деревень со столицей муниципального округа должны высказать депутаты законодательного собрания края.

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В Пермском крае к селу Юрла присоединяют две близлежащие деревни Кырова и Саранина. Решение уже приняли депутаты думы Юрлинского муниципального округа. «Решением Думы Юрлинского муниципального округа принято решение об объединении деревень Кырова, Саранина и села Юрла», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Объединение населенных пунктов инициаторы объясняют тем, что они практически уже «срослись». Совместное развитие населенных пунктов уже предусмотрено действующим Генеральным планом. Деревня Кырова и село Юрла имеют также общие централизованные сети водоснабжения. Теперь свое мнение о сращивании деревень со столицей муниципального округа должны высказать депутаты законодательного собрания края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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