На севере Пермского края две деревни лишают самостоятельности

В Пермском крае к селу Юрла присоединяют две близлежащие деревни Кырова и Саранина. Решение уже приняли депутаты думы Юрлинского муниципального округа.
«Решением Думы Юрлинского муниципального округа принято решение об объединении деревень Кырова, Саранина и села Юрла», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Объединение населенных пунктов инициаторы объясняют тем, что они практически уже «срослись».
Совместное развитие населенных пунктов уже предусмотрено действующим Генеральным планом. Деревня Кырова и село Юрла имеют также общие централизованные сети водоснабжения. Теперь свое мнение о сращивании деревень со столицей муниципального округа должны высказать депутаты законодательного собрания края.
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