Жители ЯНАО спасли потерявшихся утят. Фото

26 июня 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Потерявшихся утят выпустили в озеро Фото: Московец Илья © URA.RU Жители Салехарда (ЯНАО) спасли семейство утят, которое потерялось. Птенцов нашли дети и отнесли их к озеру к другим уткам, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте». «Утята в канаве через дорогу от магазина „Лагуна“, мамы нигде не видно. Куда их можно деть, чтобы выжили?» — поинтересовалась Мария Бондаренко в группе «Подслушано в Салехарде». Позже девушка рассказала, что утят спасли дети. «Они уже плавают там с другими утками», — уточнила она. В комментариях горожане выразили беспокойство за утят, которые оказались без мамы. «Жаль, малыши без мамы», — написала Алина Бережная. «Вчера мама была», — отметила Марина Комбат. «Не трогайте их, мама где-то рядом. Лучше почитайте, чем можно подкормить. Вот это будет польза», — предложил Константин Бедин. Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя испортили жизнь местным уткам. Из-за халатности людей утиное семейство плавало в мусоре. Владельцы гаражей скидывали его прямо в озеро. Потерявшиеся утята Группа «Послушано в Салехарде», фото: Мария Бондаренко Утята в озере Группа «Послушано в Салехарде», фото: Мария Бондаренко

Жители Салехарда (ЯНАО) спасли семейство утят, которое потерялось. Птенцов нашли дети и отнесли их к озеру к другим уткам, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте». «Утята в канаве через дорогу от магазина „Лагуна“, мамы нигде не видно. Куда их можно деть, чтобы выжили?» — поинтересовалась Мария Бондаренко в группе «Подслушано в Салехарде». Позже девушка рассказала, что утят спасли дети. «Они уже плавают там с другими утками», — уточнила она. В комментариях горожане выразили беспокойство за утят, которые оказались без мамы. «Жаль, малыши без мамы», — написала Алина Бережная. «Вчера мама была», — отметила Марина Комбат. «Не трогайте их, мама где-то рядом. Лучше почитайте, чем можно подкормить. Вот это будет польза», — предложил Константин Бедин. Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя испортили жизнь местным уткам. Из-за халатности людей утиное семейство плавало в мусоре. Владельцы гаражей скидывали его прямо в озеро.