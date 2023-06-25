Жители Салехарда (ЯНАО) спасли семейство утят, которое потерялось. Птенцов нашли дети и отнесли их к озеру к другим уткам, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
«Утята в канаве через дорогу от магазина „Лагуна“, мамы нигде не видно. Куда их можно деть, чтобы выжили?» — поинтересовалась Мария Бондаренко в группе «Подслушано в Салехарде». Позже девушка рассказала, что утят спасли дети. «Они уже плавают там с другими утками», — уточнила она.
В комментариях горожане выразили беспокойство за утят, которые оказались без мамы. «Жаль, малыши без мамы», — написала Алина Бережная. «Вчера мама была», — отметила Марина Комбат. «Не трогайте их, мама где-то рядом. Лучше почитайте, чем можно подкормить. Вот это будет польза», — предложил Константин Бедин.
Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя испортили жизнь местным уткам. Из-за халатности людей утиное семейство плавало в мусоре. Владельцы гаражей скидывали его прямо в озеро.
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