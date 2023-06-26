Пермяк, хранивший дома оружие и наркотики, получил условный срок

27 июня 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Судья приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы условно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Пермского края был осужден на 3,5 года лишения свободы за выращивание и хранение марихуаны и конопли, а также за незаконное хранение обреза ружья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. «Пермский районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно», — говорится на сайте. Пермяка признали виновным по статьям за культивирование наркотических растений, хранение наркотических веществ и незаконное хранение оружия. После задержания осужденный пояснил полицейским, что растения выращивал для себя и употреблял запрещенные вещества только сам. Это помогало ему облегчать симптомы, вызванные имеющимся заболеванием. Для этого коноплю и марихуану житель округа выращивал в специальных теплицах, где стояли тепловые лампы, палатки, вентиляторы и другое необходимое оборудование. Всего полиция нашла 42 куста растений массой 235,7 грамма. Также оперативники нашли у осужденного обрез ружья «ИжК» и патроны к нему. Осужденный заявил, что нашел оружие в лесу.

Житель Пермского края был осужден на 3,5 года лишения свободы за выращивание и хранение марихуаны и конопли, а также за незаконное хранение обреза ружья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю на своем сайте. «Пермский районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно», — говорится на сайте. Пермяка признали виновным по статьям за культивирование наркотических растений, хранение наркотических веществ и незаконное хранение оружия. После задержания осужденный пояснил полицейским, что растения выращивал для себя и употреблял запрещенные вещества только сам. Это помогало ему облегчать симптомы, вызванные имеющимся заболеванием. Для этого коноплю и марихуану житель округа выращивал в специальных теплицах, где стояли тепловые лампы, палатки, вентиляторы и другое необходимое оборудование. Всего полиция нашла 42 куста растений массой 235,7 грамма. Также оперативники нашли у осужденного обрез ружья «ИжК» и патроны к нему. Осужденный заявил, что нашел оружие в лесу.