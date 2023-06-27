В Тюменском районе поймали пенсионера, охотившегося на лосей

В Тюменском районе 64-летнего жителя села Онохино обвинили в незаконной охоте на лосей. По версии прокуратуры Тюменской области, мужчина отстрелил возле своего села двух взрослых особей.
«По версии дознания, в декабре 2022 года обвиняемый, находясь в лесу вблизи с. Онохино Тюменского района, не имея разрешительных документов на право добычи дикого копытного животного, произвел выслеживание и отстрел двух особей лосей», — указано в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры. Там отметили, что ущерб от незаконной охоты оценили в 160 тысяч рублей.
Сейчас в ведомстве утвердили обвинительный акт и направили уголовное дело в суд. Мужчину обвиняют в нарушении по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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