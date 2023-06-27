27 июня 2023

В Тюменском районе поймали пенсионера, охотившегося на лосей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Мужчина охотился возле своего села Фото:

В Тюменском районе 64-летнего жителя села Онохино обвинили в незаконной охоте на лосей. По версии прокуратуры Тюменской области, мужчина отстрелил возле своего села двух взрослых особей.

«По версии дознания, в декабре 2022 года обвиняемый, находясь в лесу вблизи с. Онохино Тюменского района, не имея разрешительных документов на право добычи дикого копытного животного, произвел выслеживание и отстрел двух особей лосей», — указано в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры. Там отметили, что ущерб от незаконной охоты оценили в 160 тысяч рублей.

Сейчас в ведомстве утвердили обвинительный акт и направили уголовное дело в суд. Мужчину обвиняют в нарушении по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Тюменском районе 64-летнего жителя села Онохино обвинили в незаконной охоте на лосей. По версии прокуратуры Тюменской области, мужчина отстрелил возле своего села двух взрослых особей. «По версии дознания, в декабре 2022 года обвиняемый, находясь в лесу вблизи с. Онохино Тюменского района, не имея разрешительных документов на право добычи дикого копытного животного, произвел выслеживание и отстрел двух особей лосей», — указано в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры. Там отметили, что ущерб от незаконной охоты оценили в 160 тысяч рублей. Сейчас в ведомстве утвердили обвинительный акт и направили уголовное дело в суд. Мужчину обвиняют в нарушении по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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