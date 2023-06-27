27 июня 2023

Силовики поймали пермяка, убившего продавщицу из-за букета цветов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
После преступления мужчина пытался спрятаться в Соликамске Фото:

В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки, которая работала в цветочном бутике. Оказалось, что пермяк зарезал ее из-за букета цветов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Убийство девушки в торговом павильоне было раскрыто в кратчайшие сроки. Подозреваемым по делу оказался 44-летний житель Краснокамска, который в день убийства пришел в павильон и потребовал у продавщицы букет цветов, после чего напал на нее с ножом и зарезал. Девушка от полученных травм скончалась на месте, а ее убийца с места преступления скрылся. Подозреваемого обнаружили в Соликамске.», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что тело убитой девушки обнаружили вечером 26 июня. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина задержан, он уже дал признательные показания. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого.

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В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки, которая работала в цветочном бутике. Оказалось, что пермяк зарезал ее из-за букета цветов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Убийство девушки в торговом павильоне было раскрыто в кратчайшие сроки. Подозреваемым по делу оказался 44-летний житель Краснокамска, который в день убийства пришел в павильон и потребовал у продавщицы букет цветов, после чего напал на нее с ножом и зарезал. Девушка от полученных травм скончалась на месте, а ее убийца с места преступления скрылся. Подозреваемого обнаружили в Соликамске.», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что тело убитой девушки обнаружили вечером 26 июня. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина задержан, он уже дал признательные показания. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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