Силовики поймали пермяка, убившего продавщицу из-за букета цветов

28 июня 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

После преступления мужчина пытался спрятаться в Соликамске Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки, которая работала в цветочном бутике. Оказалось, что пермяк зарезал ее из-за букета цветов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Убийство девушки в торговом павильоне было раскрыто в кратчайшие сроки. Подозреваемым по делу оказался 44-летний житель Краснокамска, который в день убийства пришел в павильон и потребовал у продавщицы букет цветов, после чего напал на нее с ножом и зарезал. Девушка от полученных травм скончалась на месте, а ее убийца с места преступления скрылся. Подозреваемого обнаружили в Соликамске.», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что тело убитой девушки обнаружили вечером 26 июня. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина задержан, он уже дал признательные показания. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого.

В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки, которая работала в цветочном бутике. Оказалось, что пермяк зарезал ее из-за букета цветов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Убийство девушки в торговом павильоне было раскрыто в кратчайшие сроки. Подозреваемым по делу оказался 44-летний житель Краснокамска, который в день убийства пришел в павильон и потребовал у продавщицы букет цветов, после чего напал на нее с ножом и зарезал. Девушка от полученных травм скончалась на месте, а ее убийца с места преступления скрылся. Подозреваемого обнаружили в Соликамске.», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что тело убитой девушки обнаружили вечером 26 июня. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчина задержан, он уже дал признательные показания. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемого.