26 июня 2023

В Пермском крае расследуют убийство продавщицы цветов

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственные органы работают с полицией Фото:

В Краснокамске (Пермский край) в одном из цветочных бутиков было обнаружено тело девушки, работавшей в торговой точке. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по делу об убийстве.

«В Краснокамске вчера вечером, 26 июня, в цветочном бутике Romantic на ул. Калинина, 17/1 было обнаружено тело девушки. Погибшая была продавцом торговой точки», — сообщает Properm. Предварительно, причиной убийства стали личные мотивы.

В СУ СК по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту об убийстве. Полиция работает совместно со следователями. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о прибывших к магазину машинах скорой помощи, полиции и ГБР.

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В Краснокамске (Пермский край) в одном из цветочных бутиков было обнаружено тело девушки, работавшей в торговой точке. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по делу об убийстве. «В Краснокамске вчера вечером, 26 июня, в цветочном бутике Romantic на ул. Калинина, 17/1 было обнаружено тело девушки. Погибшая была продавцом торговой точки», — сообщает Properm. Предварительно, причиной убийства стали личные мотивы. В СУ СК по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту об убийстве. Полиция работает совместно со следователями. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о прибывших к магазину машинах скорой помощи, полиции и ГБР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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