В Пермском крае расследуют убийство продавщицы цветов

В Краснокамске (Пермский край) в одном из цветочных бутиков было обнаружено тело девушки, работавшей в торговой точке. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по делу об убийстве.
«В Краснокамске вчера вечером, 26 июня, в цветочном бутике Romantic на ул. Калинина, 17/1 было обнаружено тело девушки. Погибшая была продавцом торговой точки», — сообщает Properm. Предварительно, причиной убийства стали личные мотивы.
В СУ СК по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту об убийстве. Полиция работает совместно со следователями. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о прибывших к магазину машинах скорой помощи, полиции и ГБР.
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