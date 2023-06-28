Шойгу обсудил с Генштабом Ирана мятеж Пригожина

28 июня 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу созвонился с Мохаммадом Багери 28 июня Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Представители оборонных ведомств обсудили попытку военного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. «Глава генштаба Ирана обсудил по телефону с Шойгу последние события в России», — сообщает РИА Новости. В telegram-канале Минобороны указано, что Шойгу и Багери обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, международной обстановку и региональную безопасность. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации членов его частной армии. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ завела уголовное дело по факту мятежа. 24 июня Пригожиным были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Но после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые одобрил российский лидер Владимир Путин, Пригожин покинул Россию. Уголовное дело против него было прекращено во избежание худшего сценария.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Представители оборонных ведомств обсудили попытку военного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. «Глава генштаба Ирана обсудил по телефону с Шойгу последние события в России», — сообщает РИА Новости. В telegram-канале Минобороны указано, что Шойгу и Багери обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, международной обстановку и региональную безопасность. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации членов его частной армии. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ завела уголовное дело по факту мятежа. 24 июня Пригожиным были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Но после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые одобрил российский лидер Владимир Путин, Пригожин покинул Россию. Уголовное дело против него было прекращено во избежание худшего сценария.