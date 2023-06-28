Шойгу обсудил с Генштабом Ирана мятеж Пригожина

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу созвонился с Мохаммадом Багери 28 июня Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Представители оборонных ведомств обсудили попытку военного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина.

«Глава генштаба Ирана обсудил по телефону с Шойгу последние события в России», — сообщает РИА Новости. В telegram-канале Минобороны указано, что Шойгу и Багери обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, международной обстановку и региональную безопасность.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации членов его частной армии. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ завела уголовное дело по факту мятежа.

24 июня Пригожиным были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Но после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые одобрил российский лидер Владимир Путин, Пригожин покинул Россию. Уголовное дело против него было прекращено во избежание худшего сценария.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Представители оборонных ведомств обсудили попытку военного мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. «Глава генштаба Ирана обсудил по телефону с Шойгу последние события в России», — сообщает РИА Новости. В telegram-канале Минобороны указано, что Шойгу и Багери обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, международной обстановку и региональную безопасность. Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации членов его частной армии. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ завела уголовное дело по факту мятежа. 24 июня Пригожиным были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Но после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые одобрил российский лидер Владимир Путин, Пригожин покинул Россию. Уголовное дело против него было прекращено во избежание худшего сценария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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