Песков объяснил, почему закрыли дело против Пригожина

Песков: обещания, данные во избежание худшего сценария с мятежом, выполняются
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин дал определенные гарантии Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина закрыто во избежание худшего сценария. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У президента России Владимира Путина и Евгения Пригожина есть договоренности.

«Была определенная договоренность, чтобы избежать худшего сценария, и были определенные гарантии президента», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что Путин всегда держит свое слово. Песков выразил надежду, что Пригожин будет выполнять свои обещания беспрекословно.

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Уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина закрыто во избежание худшего сценария. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У президента России Владимира Путина и Евгения Пригожина есть договоренности. «Была определенная договоренность, чтобы избежать худшего сценария, и были определенные гарантии президента», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что Путин всегда держит свое слово. Песков выразил надежду, что Пригожин будет выполнять свои обещания беспрекословно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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