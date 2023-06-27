Песков объяснил, почему закрыли дело против Пригожина

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин дал определенные гарантии
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина закрыто во избежание худшего сценария. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У президента России Владимира Путина и Евгения Пригожина есть договоренности.
«Была определенная договоренность, чтобы избежать худшего сценария, и были определенные гарантии президента», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что Путин всегда держит свое слово. Песков выразил надежду, что Пригожин будет выполнять свои обещания беспрекословно.
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