Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрамФото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Глава Чечни после встречи с Президентом России Владимиром Путиным выложил совместное фото. Сама встреча была посвящена развитию Чеченской Республики.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.
Путин на встрече попросил главу Чечни передать поздравления бойцам СВО и пожелал им успехов и удачи. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Глава Чечни после встречи с Президентом России Владимиром Путиным выложил совместное фото. Сама встреча была посвящена развитию Чеченской Республики. «Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Путин на встрече попросил главу Чечни передать поздравления бойцам СВО и пожелал им успехов и удачи. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.