Кадыров похвастался селфи с Путиным. Фото

Путин встретился с Кадыровым

28 июня 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни после встречи с Президентом России Владимиром Путиным выложил совместное фото. Сама встреча была посвящена развитию Чеченской Республики. «Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Кроме того, глава Чечни поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Путин на встрече попросил главу Чечни передать поздравления бойцам СВО и пожелал им успехов и удачи. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Фото: telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни после встречи с Президентом России Владимиром Путиным выложил совместное фото. Сама встреча была посвящена развитию Чеченской Республики. «Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Путин на встрече попросил главу Чечни передать поздравления бойцам СВО и пожелал им успехов и удачи. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.