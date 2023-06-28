Кадыров похвастался селфи с Путиным. Фото

Путин встретился с Кадыровым
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Рамзан Кадыров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам Фото:

Глава Чечни после встречи с Президентом России Владимиром Путиным выложил совместное фото. Сама встреча была посвящена развитию Чеченской Республики.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Путин на встрече попросил главу Чечни передать поздравления бойцам СВО и пожелал им успехов и удачи. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Фото:

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Глава Чечни после встречи с Президентом России Владимиром Путиным выложил совместное фото. Сама встреча была посвящена развитию Чеченской Республики. «Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кроме того, глава Чечни поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Путин на встрече попросил главу Чечни передать поздравления бойцам СВО и пожелал им успехов и удачи. Факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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